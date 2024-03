Wang Xiyu-Yuan Yue, derby cinese per il titolo a Austin

Derby cinese per il titolo all'ATX Open, WTA 250 sul duro (Plexicushion) con un montepremi di $267,082 che si avvia alla conclusione a Austin. In finale, infatti, si sfideranno Wang Xiyu e Yuan Yue.

La mancina Wang, n.64 WTA e terza testa di serie, ha battuto in semifinale 63 76(4) Anhelina Kalinina, numero 32 del mondo. L'ucraina, prima testa di serie, puntava alla prima finale WTA sul duro e al terzo titolo in carriera. "So che Anhelina è una top player, che gioca tutti i punti con grande intensità, mi ha costretto a non perdere mai la concentrazione" ha detto Wang che l'aveva sconfitta anche ad Acapulco nel 2020. Così Wang è a una sola vittoria dal secondo titolo WTA in carriera dopo il successo in casa a Guangzhou dello scorso settembre.

Locked into the final ??



Xiyu defeats Kalinina 6-3, 7-6(4) and is into her second Hologic WTA Tour final.#ATXOpen pic.twitter.com/b0lgz25beK

— wta (@WTA) March 2, 2024

L'ex numero 1 junior affronterà per la prima volta nel circuito maggiore Yuan che però l'ha sconfitta in un torneo junior a Pechino nel 2015 che avrebbe finito per vincere.

Yuan, numero 69 del mondo e ottava testa di serie, ha dominato in semifinale 60 63 l'ex Top 30 slovacca Anna Karolina Schmiedlova che ha salvato sette match point prima di arrendersi. Yuan si è così qualificata per la seconda finale WTA in carriera. La prima, lo scorso ottobre a Seoul, l'ha persa contro Jessica Pegula.

