Wawrinka e Thiem, rientro senza gioia

Hanno perso con punteggi quasi identici, Stan Wawrinka e Dominic Thiem, e con una stessa traccia di nostalgia. Un vorrei ma non posso, almeno non ancora, al Challenger di lusso iniziato oggi a Marbella. Wawrinka si è fermato 6-2 6-4 contro lo svedese Elias Ymer, numero 131 ATP; Thiem 6-3 6-4 contro l'argentino Pedro Cachin, numero 228 del mondo. Lo svizzero mancava da marzo 2021, Thiem da giugno.

La lunga assenza lascia desideri più difficili da soddisfare, scava una distanza fra l'ottimismo della volontà e l'impossibilità per il fisico di star dietro alla memoria, anche quella dei muscoli.

Wawrinka ci avrebbe sperato, e non solo per festeggiare meglio i 37 anni compiuti ieri. L'ombra del grande giocatore che è stato ancora si nota, ma la velocità è minore, la palla più corta, e quel che sei o sette anni fa risultava insostenibile per gli avversari oggi è solo un'imitazione pallida quanto innocua.

"Non sono ancora pronto a dire addio" diceva comunque al quotidiano francese L'Equipe prima di fare la sua prima apparizione in un Challenger dall'estate del 2020, dai due eventi post lockdown di Praga.

Wawrinka, assente dal torneo di Doha dell'anno scorso, ha mostrato i video dei suoi allenamenti delle ultime settimane e si è presentato sulla terra rossa di Marbella in condizione comprensibilmente non ottimale. E' salito 4-2 nel secondo set, ma ha pagato il 37% di punti vinti con la seconda al servizio. Tuttavia, ha dato l'impressione di aver raggiunto uno degli obiettivi che si era dato alla vigilia: riscoprire, diceva, "le emozioni e quel fuoco dentro che mi fa amare il tennis".

Ha provato a riaccenderla anche Thiem, che si è allenato con Wawrinka ieri: per la cronaca, ha vinto lo svizzero in due set. L'austriaco, vincitore dello US Open 2020, è uscito da nove mesi di riabilitazione al Red Bull’s Athlete Performance Centre di Salisburgo dopo l'infortunio al polso durante il Mallorca Open dello scorso giugno. Ha utilizzato diverse terapie per ridurre il dolore, dagli impulsi elettrici alla cera liquida in cui immergere la mano.

It couldn't be ??



???? Pedro Cachin defeated ???? Dominic Thiem in a match in which the Austrian returned from almost a year without competing.#andaluciaopen pic.twitter.com/shGe9inY2s

— AnyTech365 Andalucía Open (@AndaluciaOpen) March 29, 2022

"E' stato un periodo molto difficile per me - ha scritto su Instagram prima dell'esordio nel torneo -. Ho aspettato per molto tempo il momento di rientrare in campo, ho avuto anche una serie di delusioni. So che tornare al top sarà un percorso lungo ma sono pronto a lavorare duro e rimanere umile". Vista la difficoltà di risalire in classifica, e lo testimonia il tempo che sta impiegando Andy Murray a riavvicinare la Top 50, e visto il suo attuale livello, di pazienza gliene servirà tanta.