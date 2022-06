Wimbledon, 5 azzurri teste di serie. E i big si preparano a Hurlingham

Matteo Berrettini, primo italiano in finale a Wimbledon l'anno scorso, disputerà l'edizione 2022 da testa di serie numero 8 del tabellone. E' l'unico azzurro, tra uomini e donne, tra i primi otto favoriti del seeding in singolare.

Primo giocatore nell'era Open a vincere al Queen's in entrambe le sue prime partecipazioni, Berrettini guida il gruppo di cinque italiani tra le teste di serie dei tabelloni di singolare a Wimbledon: tre uomini e due donne. Oltre al romano, in singolare maschile figurano tra i favoriti del seeding Jannik Sinner (numero 10) e Lorenzo Sonego (28). Nel singolare femminile, invece, Camila Giorgi (21) e Martina Trevisan (22).

Se Berrettini ha scritto la storia dodici mesi fa, Jannik Sinner la sua a Wimbledon deve ancora costruirla. L'altoatesino ha debuttato nel main draw l'anno scorso, perdendo contro l'ungherese Marton Fucsovics, uno dei più critici contro la decisione di cancellare i punti dell'edizione 2021 e non assegnarne per i risultati del 2022.

Sonego, invece, dodici mesi fa ha raggiunto gli ottavi per la seconda volta in uno Slam. Fermato da Roger Federer dopo aver sconfitto il portoghese Pedro Sousa (n.121 ATP), il colombiano Daniel Elahi Galan (n.112) e l’australiano James Duckworth (91), il torinese ha confermata un buon feeling con l'erba. Su questa superficie ha infatti vinto il suo primo titolo ATP, ad Antalya nel 2019.

Giocare sull'erba ha dato buone sensazioni anche a Camila Giorgi, che qui ha trionfato per la prima volta nel circuito WTA, a Eastbourne 2015. La numero 1 italiana disputerà i Championships per l'undicesima volta in carriera. Il miglior risultato rimangono i quarti di finale del 2018 quando riuscì a portare Serena Williams al terzo set.

Cercherà invece la prima vittoria in carriera ai Championships Martina Trevisan, battuta al debutto nel main draw l'anno scorso da Elena Vesnina.

Novak Djokovic e Iga Swiatek guideranno il seeding in singolare. Il serbo, campione in carica, insegue il settimo titolo nella storia del torneo, e il suo 21mo Slam in carriera. Rafa Nadal, in corsa per completare il Grande Slam avendo trionfato all'Australian Open e al Roland Garros quest'anno, sarà testa di serie numero 2. Seguono il finalista del Roland Garros, Casper Ruud, e il greco Stefanos Tsitsipas.

Ma il loro tennis sull'erba non rende come sulle altre superfici. Un discorso che vale anche per la numero 1 WTA Iga Swiatek, che non perde da 35 partite e a Wimbledon non ha mai passato gli ottavi di finale. Nella lista delle teste di serie alle sue spalle troviamo l'estone Anett Kontaveit come numero 2, la fresca vincitrice del WTA di Berlino Ons Jabeur come numero 3, la spagnola Paula Badosa come numero 4.

Tra le stelle non comprese fra le teste di serie, due i nomi che tutti cercheranno di evitare: la 23 volte campionessa Slam Serena Williams e il due volte campione di Wimbledon Andy Murray.

Serena è in campo a Eastbourne, ha vinto in doppio con Ons Jabeur il suo primo match dopo quasi un anno. Lo scozzese, invece, è una delle star già a Wimbledon per allenarsi. Ci sono anche Stan Wawrinka, che qualche giorno fa si è allenato con lui, Djokovic e Nadal che hanno deciso di prepararsi per lo Slam londinese giocando l'esibizione all'Hurlingham Club di Londra, un classico sull'erba impreziosito quest'anno dall'accordo con la maison Giorgio Armani.

Per la cronaca Nadal, presente per la prima volta dal 2019, ha sconfitto Wawrinka mentre Djokovic ha nettamente battuto Felix Auger-Aliassime. Sono entrambi apparsi in buone condizioni, il pubblico si è innegabilmente divertito. Per ogni altro verdetto che vada al di là di queste prime impressioni, però, bisognerà attendere l'inizio dei Championships. Di questa strana edizione senza punti ma con un montepremi record.