Wimbledon, forfait Khachanov: Arnaldi più vicino al main draw

Karen Khachanov salterà Wimbledon per il secondo anno di fila. Escluso come tutti i russi e i bielorussi nel 2022, il numero 11 del mondo ha annunciato attraverso i suoi profili social di dover rinunciare anche all'edizione 2023 a causa di una frattura da stress e di una parziale all'osso sacro. Al suo posto entra in tabellone l'argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 110 del mondo. Per effetto del forfait del russo, Matteo Arnaldi è oggi il primo degli esclusi dal main draw dei Championships, e dunque entrerà direttamente in tabellone senza passare dalle qualificazioni se un altro giocatore dovesse cancellarsi dalla lista degli iscritti.