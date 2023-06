Wimbledon: Giorgi dalla parte di Sabalenka, subito Paolini-Kvitova

Sono 7 le azzurre in gara nel tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam stagionale che scatta lunedì sui prati dell’All England Club di Londra e che quest’anno - di nuovo aperto a tutte e con punti validi per il ranking mondiale dopo il pasticcio del 2022 - distribuirà un montepremi record: 44.700.000 sterline.

Nella parte alta del draw, presidiata da Iga Swiatek, sono state sorteggiate Trevisan, Cocciaretto e Stefanini: in quella bassa, con Aryna Sabalenka, Paolini, Bronzetti, Errani e Giorgi.

Martina Trevisan, n.62 WTA, alla terza partecipazione al tabellone principale dello Slam londinese (la sesta complessiva) dove insegue ancora la prima vittoria, debutterà contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, n.84 del ranking, alla sesta presenza (mai oltre il secondo turno). La 26enne di Castellon ha vinto entrambe le sfide precedenti, compresa una sull’erba di Bad Homburg (primo turno del 2021). La 29enne mancina di Firenze quest’anno ha giocato un solo match sui prati, perdendo contro la francese Cornet al primo turno di Bad Homburg. La vincente di questo match troverà al secondo turno - quasi sicuramente - la regina del tennis mondiale Iga Swiatek.

Elisabetta Cocciaretto, n.41 WTA, è stata sorteggiata contro la colombiana Camila Osorio, n.81 del ranking.

La marchigiana è alla seconda presenza ai “The Championships”: lo scorso anno ha battuto Trevisan prima di cedere a Begu. La 22enne marchigiana di Fermo quest’anno ha giocato un solo match sui prati, perdendo contro la ceca Siniakova al primo turno di Bad Homburg.

Lucrezia Stefanini, n.110 WTA, promossa dalle qualificazioni (dove nel turno decisivo ha annullato un match-point alla taiwanese Hsieh) nel suo primo main draw ai “The Championships” esordirà contro l’estone Anett Kontaveit, n.79 del ranking, all’ultimo torneo della sua carriera (ha annunciato il ritiro per problemi alla schiena)

La 25enne di Carmignano, che gioca sia diritto che rovescio a due mani, prima di quello londinese in carriera ha giocato nel tabellone principale solo in un altro Slam, gli Australian Open lo scorso gennaio dove ha anche superato un turno.

Jasmine Paolini, n.42 WTA, ha “pescato” subito la ceca Petra Kvitova, n.9 del ranking e del seeding, due volte campionessa a Wimbledon (2011 e 2014).

La tennista toscana è alla terza presenza nel main draw dove non ha ancora vinto un match. La 27enne toscana di Castelnuovo di Garfagnana in questo 2023 ha disputato due tornei sui prati, a Birmingham, subito battuta da Linette, e ad Eastbourne, dove dopo aver superato le qualificazioni ha ceduto a Jabeur.

Lucia Bronzetti, n.65 WTA, dovrà vedersela con la rumena Jaqueline Cristian, n.133 del ranking.

La romagnola gioca a Wimbledon per la seconda volta: dodici mesi fa è stata battuta all’esordio dalla statunitense Li. La 24enne riminese di Villa Verucchio quest’anno ha disputato un solo torneo sui prati, a Bad Homburg, dove ha raggiunto per la prima volta una finale sull’erba.

Sara Errani, n.80 WTA, affronterà la statunitense Madison Brengle, n.114 del ranking.

La veterana azzurra è al via nel main draw per l’undicesima volta (la 14esima complessiva ai “The Championships”) e non è mai andata oltre il terzo turno (raggiunto nel 2010 e nel 2012). La 36enne romagnola di Massa Lombarda in questo 2023 ha disputato due tornei sui prati, a Gaiba (WTA 125) perdendo all’esordio contro Krueger che poi avrebbe vinto il titolo, e a Bad Homburg, dove ha ceduto al secondo turno a Gracheva.

Infine la più “erbivora” delle giocatrici italiane, Camila Giorgi, n.67 WTA, troverà dall’altra parte della rete la neo-francese Varvara Gracheva, n.43 del ranking (che a Bad Homburg ha perso nei quarti con Bronzetti).

La marchigiana è in gara per la 12esima volta sui prati londinesi dove vanta i quarti nel 2018 (quando tolse anche un set a Serena Williams) ma anche gli ottavi nel 2012 (partendo dalle qualificazioni) e tre terzi turni (2013, 2015 e 2017). Quest’anno sull’erba la 31enne di Macerata ha passato un turno a Nottingham prima di fermarsi contro la statunitense Mandlik, ha perso all’esordio a Birmingham un match pazzesco contro Venus Williams, mentre ad Eastbourne ha centrato per la terza volta di fila le semifinali.

