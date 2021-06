Wimbledon: martedì debuttano Giorgi, Paolini e Trevisan

Debuttano tutte martedì le 3 azzurre ai nastri di partenza del tabellone principale di Wimbledon, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Club. Il torneo più famoso del mondo torna a disputarsi dopo la cancellazione dello scorso anno a causa della Pandemia da Covid-19 ma ha dovuto incassare in extremis il forfait della campionessa in carica, la rumena Simona Halep, vincitrice nel 2019, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato a Roma.

Riflettori puntati su Camila Giorgi, n.75 WTA, che debutta contro la svizzera Jil Teichmann, n.53 WTA, già battuta negli ottavi di Linz (veloce indoor) nel 2018, quando poi avrebbe vinto il suo secondo titolo WTA.

Per la 29enne di macerata è la decima partecipazione ai “The Championships” dove può vantare i quarti nel 2018 stoppata in tre set da Serena Williams (ma anche gli ottavi nel 2012 partendo dalle qualificazioni, fermata da Aga Radwanska). Proprio sull’erba, quella olandese di ‘s-Hertogenbosch, nel 2015 la marchigiana ha conquistato il suo primo trofeo WTA e questa settimana ad Eastbourne è tornata ad essere grande protagonista raggiungendo le semifinali (partendo dalle qualificazioni) e battendo ben due top ten prima di essere costretta al ritiro (precauzionale?) contro Kontaveit per un problema alla coscia sinistra.

Seconda presenza, invece, per la 23enne elvetica nata a Barcellona, sconfitta all’esordio nel 2019 dalla russa Potapova.

Di esperienza invece ne ha tanta l’avversaria di Jasmine Paolini, n.89 WTA, sorteggiata contro la tedesca Andrea Petkovic, n.130 del ranking, mai affrontata in carriera.

La 33enne di Tuzla gioca infatti per la dodicesima volta lo Slam British dove non è mai andata oltre il terzo turno, raggiunto in tre occasioni. Per la 25enne toscana di Castelnuovo di Garfagnana è invece solo la quarta partecipazione, la prima nel main draw.

Prima volta nel main draw (quarta partecipazione) anche per Martina Trevisan, n.98 WTA, che deve vedersela con la russa Elena Vesnina, n.360 WTA, in gara con il ranking protetto. Tra le due non ci sono precedenti.

La 34enne di Lvov è rientrata nel tour a maggio, in occasione del torneo di Madrid, dopo uno stop di tre anni per maternità: a Wimbledon è in gara per la tredicesima volta ed il suo miglio risultato è la semifinale raggiunta nel 2016, fermata solo da Serena Williams. Ai “The Championships” Vesnina ha trionfato in doppio nel 2017 in coppia con la connazionale Makarova.

RISULTATI

“The Championships”

Grand Slam

Wimbledon (Londra), Gran Bretagna

28 giugno - 11 luglio, 2021

£35.016.000 - erba

SINGOLARE

Primo turno

Jasmine Paolini (ITA) c. Andrea Petkovic (GER) - martedì

Camila Giorgi (ITA) c. Jil Teichmann (SUI) - martedì

Martina Trevisan (ITA) c. Elena Vesnina (RUS) - martedì

