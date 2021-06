Wimbledon, le prime wild card: inviti a Murray, Venus e Alcaraz

Andy Murray e Venus Williams hanno ricevuto una wild card per il torneo di Wimbledon. Lo scozzese, 36 anni, ha trionfato due volte ai Championships, nel 2013 e nel 2016, lanciando così la rimonta su Novak Djokovic che lo avrebbe portato a chiudere la stagione da numero 1 del mondo. Tornato in campo questa settinana al Queen's, commosso dopo la vittoria all'esordio su Matteo Berrettini, sarà ai Championships grazie a un invito come i britannici Liam Broady, Jay Clarke e Jack Draper. Gli organizzatori hanno assegnato una wild card anche a Carlos Alcaraz, il diciottenne spagnolo che è il più giovane Top 200 nella classifica ATP.

Nel singolare femminile, garantita la presenza della quarantenne Venus, cinque volte campionessa di Wimbledon, insieme a un gruppo di giocatrici di casa: Jodie Burrage, Harriet Dart, Francesca Jones e Samantha Murray Sharan.

Al momento, Naomi Osaka figura ancora nell'entry list del torneo. La giapponese, numero 2 del mondo, aveva lasciato intendere che sarebbe rimasta fuori dal circuito per un po' di tempo dopo il ritiro prima del match di secondo turno al Roland Garros. La giapponese, in quell'occasione, ha confessato di aver sofferto per lunghi periodi di depressione.

"Al momento non abbiamo ricevuto alcuna conferma che Osaka non sarà al via del torneo" ha detto la chief executive Sally Bolton.

— Wimbledon (@Wimbledon) June 16, 2021

Il torneo, che prenderà il via il 28 giugno, si giocherà inizialmente di fronte a un pubblico ridotto del 50% rispetto alla capienza potenziale. Ma la percentuale di tifosi ammessi aumenterà fino alle due finali, che si disputeranno in un Centrale completamente pieno

Gli organizzatori hanno annunciato una riduzione del montepremi, dai 36,9 milioni di sterline del 2019, l'ultima edizione disputata, ai 35 del 2021. Per i vincitori, l'assegno scenderà a 1,7 milioni di sterline dai 2,35 di due anni fa. Ridotti anche i montepremi per il torneo di doppio, aumentano invece gli assegni per chi perde nelle qualificazioni e nei primi quattro turni del main draw, e per il torneo di wheelchair tennis.