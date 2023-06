Wimbledon, “quali” femminili: esordio per Stefanini e Brancaccio. Mercoledì 2° turno per 6 azzurri

Giornata d’esordio per Nuria Brancaccio e Lucrezia Stefanini (n.18) nel tabellone femminile delle qualificazioni di Wimbledon, terzo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 3 luglio il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all’All England Club). Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese, che quest’anno offre un montepremi record: 44.700.000 sterline.

Brancaccio, n.177 WTA, affronta la canadese Katherine Sebov, n.157 del ranking: la 24enne di Toronto ha vinto piuttosto nettamente l’unico precedente con la 23enne di Torre del Greco, disputato al primo turno dell’UITF di Monastir 3 lo scorso anno.

Stefanini, n.110 WTA e 18esima testa di serie, deve invece vedersela con la brasiliana Carolina Alves, n.225 del ranking: tra la 25enne toscana di Carmignano e la 27enne di Campinas non ci sono precedenti.

Nel tabellone maschile invece torneranno in campo mercoledì per il secondo turno i 6 azzurri (dei 16 al via) rimasti in corsa: Matteo Arnaldi, prima testa di serie, Federico Gaio, Luca Nardi, Matteo Gigante, Giulio Zeppieri (n.23) e Mattia Bellucci.

RISULTATI

“The Championships”

Grand Slam

Wimbledon (Londra), Regno Unito

3 - 16 luglio 2023 (qualificazioni 25 - 30 giugno)

£44.700.000 - erba

QUALIFICAZIONI MASCHILI

Primo turno

(1)Matteo Arnaldi (ITA) b. Juncheng Shang (CHN) 36 76(0) 75

Federico Gaio (ITA) b. (wc) Daniel Cox (GBR) 26 76(2) 75

(17) Emio Gomez (ECU) b. Riccardo Bonadio (ITA) 64 62

Marc Polmans (AUS) b. (19) Andrea Vavassori (ITA) 76(3) 75

Maximilian Marterer (GER) b. Luciano Darderi (ITA) 57 61 61

Luca Nardi (ITA) b. Jozef Kovalik (SVK) 62 46 64

Kaichi Uchida (JPN) b. Franco Agamenone (ITA) 46 76(2) 62

(23) Giulio Zeppieri (ITA) b. Arthur Cazaux (FRA) 76(4) 64

Matteo Gigante (ITA) b. (wc) Harry Wendelken (GBR) 63 76(6)

(wc) Charles Broom (GBR) b. Alessandro Giannessi (ITA) 64 67(4) 63

Juan Pablo Ficovich (ARG) b. Flavio Cobolli (ITA) 63 64

Mattia Bellucci (ITA) b. (32) Ivan Ghakov (RUS) 63 64

Rio Noguchi (JPN) b. Andrea Pellegrino (ITA) 61 61

Denis Kudla (USA) b. (26) Francesco Passaro (ITA) 64 64

Enzo Couacaud (FRA) b. (28) Raul Brancaccio (ITA) 64 76(3)

(25) Hugo Gaston (FRA) b. Francesco Maestrelli (ITA) 75 64

Secondo turno

(1)Matteo Arnaldi (ITA) c. Federico Gaio (ITA)

Luca Nardi (ITA) c. (4) Taro Daniel (JPN)

(23) Giulio Zeppieri (ITA) c. Lucas Pouille (FRA)

Matteo Gigante (ITA) c. (29) Gabriel Diallo (CAN)

Mattia Bellucci (ITA) c. Raphael Collignon (BEL)

QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Primo turno

Nuria Brancacio (ITA) c. Katherine Sebov (CAN)

(18) Lucrezia Stefanini (ITA) c. Carolina Alves (BRA)

