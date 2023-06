Wimbledon, “quali”: secondo turno con 6 azzurri ed un’azzurra in campo

Sono 7 gli azzurri - 6 tennisti ed una tennista - impegnati oggi nel secondo turno delle qualificazioni di Wimbledon, terzo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 3 luglio il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all’All England Club). Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese, che quest’anno offre un montepremi record: 44.700.000 sterline.

Nel tabellone maschile - come detto - sono 6 gli italiani ancora in corsa. Derby tricolore tra Matteo Arnaldi, n.78 ATP e prima testa di serie, e Federico Gaio, n.219 del ranking: il 21enne di Sanremo ha vinto molto nettamente l’unico precedente con il 31enne di Faenza, disputato al primo turno del Challenger di San Marino (terra) lo scorso anno. Sfida inedita invece quella tra Luca Nardi, n.154 ATP, ed il giapponese Taro Daniel, n.105 del ranking e quarta testa di serie. Esame di francese per Giulio Zeppieri, n.125 ATP e 23esima testa di serie, che trova dall’altra parte della rete Lucas Pouille, n.386 del ranking, tornato a giocare dopo un periodo piuttosto complicato ma che a Wimbledon ha raggiunto i quarti nel 2016 (nessun precedente). Matteo Gigante, n.254 ATP, deve vedersela con il canadese Gabriel Diallo, n.140 del ranking e 29esima testa di serie (sfida inedita), mentre Mattia Bellucci, n.160 ATP, affronta il belga Raphael Collignon, n.212 del ranking (anche in questo caso non ci sono precedenti).

Nel tabellone femminile c’è Lucrezia Stefanini: la 25enne di Carmignano, n.110 WTA e 18esima testa di serie, deve vedersela con l’australiana Priscilla Hon, n.179 del ranking. La 25enne di Brisbane si è aggiudicata l’unico precedente con la giocatrice toscana, disputato al primo turno del WTA 125 di Firenze (terra) a metà maggio.

RISULTATI

“The Championships”

Grand Slam

Wimbledon (Londra), Regno Unito

3 - 16 luglio 2023 (qualificazioni 25 - 30 giugno)

£44.700.000 - erba

QUALIFICAZIONI MASCHILI

Primo turno

(1) Matteo Arnaldi (ITA) b. Juncheng Shang (CHN) 36 76(0) 75

Federico Gaio (ITA) b. (wc) Daniel Cox (GBR) 26 76(2) 75

(17) Emio Gomez (ECU) b. Riccardo Bonadio (ITA) 64 62

Marc Polmans (AUS) b. (19) Andrea Vavassori (ITA) 76(3) 75

Maximilian Marterer (GER) b. Luciano Darderi (ITA) 57 61 61

Luca Nardi (ITA) b. Jozef Kovalik (SVK) 62 46 64

Kaichi Uchida (JPN) b. Franco Agamenone (ITA) 46 76(2) 62

(23) Giulio Zeppieri (ITA) b. Arthur Cazaux (FRA) 76(4) 64

Matteo Gigante (ITA) b. (wc) Harry Wendelken (GBR) 63 76(6)

(wc) Charles Broom (GBR) b. Alessandro Giannessi (ITA) 64 67(4) 63

Juan Pablo Ficovich (ARG) b. Flavio Cobolli (ITA) 63 64

Mattia Bellucci (ITA) b. (32) Ivan Ghakov (RUS) 63 64

Rio Noguchi (JPN) b. Andrea Pellegrino (ITA) 61 61

Denis Kudla (USA) b. (26) Francesco Passaro (ITA) 64 64

Enzo Couacaud (FRA) b. (28) Raul Brancaccio (ITA) 64 76(3)

(25) Hugo Gaston (FRA) b. Francesco Maestrelli (ITA) 75 64

Secondo turno

(1) Matteo Arnaldi (ITA) c. Federico Gaio (ITA)

Luca Nardi (ITA) c. (4) Taro Daniel (JPN)

(23) Giulio Zeppieri (ITA) c. Lucas Pouille (FRA)

Matteo Gigante (ITA) c. (29) Gabriel Diallo (CAN)

Mattia Bellucci (ITA) c. Raphael Collignon (BEL)

QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Primo turno

Katherine Sebov (CAN) b. Nuria Brancacio (ITA) 62 62

(18) Lucrezia Stefanini (ITA) b. Carolina Alves (BRA) 61 62

Secondo turno

(18) Lucrezia Stefanini (ITA) c. Priscilla Hon (AUS)

