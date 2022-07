Wimbledon: Sonego va all'assalto di Nadal

Un match da sogno attende Lorenzo Sonego al terzo turno dei Championships di Wimbledon. Il 27enne torinese, n. 54 del ranking mondiale e 27esima testa di serie del torneo, trova al di là della rete lo spagnolo Rafael Nadal, n.4 al mondo e secondo nel seeding, una leggenda vivente capace di vincere 22 titoli dello Slam e due edizioni del torneo (2008 e 2010).

Sarà la prima sfida tra l'azzurro e il 36enne iberico, una partita che andrà idealmente a completare le esperienze di “Sonny” contro i “big three” del tennis contemporaneo: Lorenzo infatti ha già affrontato sia Federer (l'ultima proprio a Wimbledon negli ottavi 2021) che Djokovic (regalandosi nei quarti di Vienna 2020 una delle sue più grandi imprese in carriera).

È ovviamente una sfida difficilissima per Lorenzo, ma il Rafa visto finora nel torneo è stato tutt'altro che perfetto. Dopo l'ennesimo titolo conquistato a Roland Garros, il campionissimo spagnolo si è sottoposto ad un trattamento conservativo al piede martoriato dal problema cronico, tanto da presentarsi sull'erba di Londra con poca preparazione e una condizione non ottimale. Lo dimostrano i suoi primi due incontri giocati a Wimbledon, nei quali ha lasciato per strada un set sia contro l'argentino Cerundolo che nella vittoria di secondo turno su Berankis, in un match interrotto per quasi un'ora nel quarto set a causa della pioggia. Nadal entrerà in campo contro Sonego forte di 307 successi in singolare negli Slam, ma non della sua miglior forma.

Di questo ne è consapevole l'azzurro, che proverà a giocarsi le proprie chance con grande rispetto ma anche la voglia di provarci sino alla fine con un match arrembante.

“Dovrei impostare una partita molto aggressiva col servizio e il diritto. Sono nato per difendermi, ma ora voglio attaccare. Ho capito che comandare per primi dà troppo vantaggio Aspettare non paga” ha dichiarato Sonego a SuperTennis.

“Di sicuro Nadal è un grande esempio per tutto il tennis. Si entra però sempre in campo per fare la propria partita e vincere, senza pensare a quel che ha vinto lui e alla sua carriera. Mi godrò comunque il palcoscenico”.

Il piemontese potrà contare anche sull'eccellente adattabilità del suo tennis alle condizioni imposte dai prati. Proprio sull'erba di Antalya nel 2019 ha vinto il suo primo titolo ATP e nel 2021 ha raggiunto la finale ad Eastbourne e gli ottavi a Wimbledon, sconfitto da Roger Federer. Soprattutto è in fiducia dopo due ottime partite vinte nel torneo e una ritrovata efficacia del servizio, colpo decisivo sui prati. Sui campi dell’All England Club, Sonego all'esordio ha sconfitto l'ostico statunitense Denis Kudla, (n. 75 ATP) in una battaglia durata cinque set e quindi ha battuto con una prestazione convincente il mancino francese Hugo Gaston (n.66 del ranking) in tre set.

RISULTATI

“The Championships”

Grand Slam

Wimbledon (Londra), Gran Bretagna

27 giugno - 10 luglio, 2022

£40.350.000 - erba

SINGOLARE MASCHILE

Primo turno

(10) Jannik Sinner (ITA) b. (wc) Stan Wawrinka (SUI) 75 46 63 62

Tallon Griekspoor (NED) b. Fabio Fognini (ITA) 57 75 63 64

(23) Frances Tiafoe (USA) b. (q) Andrea Vavassori (ITA) 64 64 64

(11) Taylor Fritz (USA) b. Lorenzo Musetti (ITA) 64 64 63

(27) Lorenzo Sonego (ITA) c. Denis Kudla (USA) 67(6) 63 75 46 62

Secondo turno

(10) Jannik Sinner (ITA) b. Mikael Ymer (SWE) 64 63 57 62

(27) Lorenzo Sonego (ITA) c. Hugo Gaston (FRA) 76(4) 64 64

Terzo turno

(10) Jannik Sinner (ITA) b. (20) John Isner (USA) 64 76(4) 63

(27) Lorenzo Sonego (ITA) c. (2) Rafael Nadal (ESP)

Quarto turno (ottavi)

(10) Jannik Sinner (ITA) c. (5) Carlos Alcaraz (ESP)

DOPPIO MASCHILE

Primo turno

Andrea Vavassori/Nikola Cacic (ITA/CRO) b. Sebastian Baez/Federico Delbonis (ARG) 62 76(6) 76(6)

(15) Lloyd Glasspol/Harri Heliovaara (GBR/FIN) b. Lorenzo Musetti/Hugo Gaston (ITA/FRA) 63 63 64

Secondo turno

Andrea Vavassori/Nikola Cacic (ITA/CRO) c. (9) Jamie Murray/Bruno Soares (GBR/BRA)

