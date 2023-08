Winnipeg, Bellucci si ferma ai quarti contro Riedl

Mattia Bellucci si ferma ai quarti al "Winnipeg National Bank Challenger", torneo Challenger 75 sul duro con un montepremi di 80.000 dollari. Nel suo primo quarto di finale Challenger, è stato sconfitto 63 36 63 dal 21enne svizzero Leandro Riedl, numero 165 ATP, che non ha mai affrontato in carriera. Lo svizzero è avanzato senza giocare per il forfait dell'ex numero 7 del mondo David Goffin.

Dopo la maratona contro uno dei beniamini di casa, Alexis Galarneau, il 22enne di Busto Arsizio (n.198 ATP) aveva sconfitto 62 63 un altro canadese Gabriel Diallo, numero 134 del mondo. Ha battuto dunque due dei giocatori che saranno a Bologna per la nazionale canadese nella fase a gironi di Coppa Davis.

Bellucci inseguiva in Canada la sua terza semifinale Challenger dopo le due raggiunte nell'ottobre 2022, in due settimane consecutive, a Saint-Tropez e Vilnius, due tornei che avrebbe poi vinto.

