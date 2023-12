World Tennis League: la 'prima' di 'Tsitsidosa' è da applausi!

Il loro era il debutto più atteso in questa prima giornata della World Tennis League, l'esibizione a squadre mista di scena fino a domenica 24 sul veloce indoor dell'Etihad Arena di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Stiamo parlano di "Tsitsidosa", al secolo Stefano Tsitsipas e Paula Badosa, la coppia più "glam" del circuito ATP/WTA, impegnata per la prima volta in un doppio misto. Ebbene il greco e la spagnola, che fanno parte della squadra dei "Kites", hanno battuto per 6-4 il russo Daniil Medvedev e la statunitense (ma di origini moscovite) Sofia Kenin, portacolori degli "Eagles".

Per la cronaca Tsitsipas ha archiviato la pratica al primo match-point con un ace al centro.

First Tsitsidosa Doubles, First Win

— Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) December 21, 2023

The best interview post the doubles ?? they passed that relationship test

— Tsitsidosa Updates (@OnlyTsitsidosa) December 21, 2023

"Diciamo che questo match era un test - ha scherzato Badosa nell'intervista in campo - alla fine o avremmo divorziato o le cose tra di noi sarebbero andate ancota meglio".

"Vuoi dire 'avremmo rotto' non 'divorziato' - precisa Tsitsipas che aggiunge - per un momento ho temuto di essermi sposato senza saperlo...".

Tante le star del circuito che hanno risposto all'invinto degli organizzatori della World Tennis League, che vede impegnate quattro formazioni:

: Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Mirra Andreeva, Sofia Kenin: Taylor Fritz, Sumit Nagal, Elena Rybakina, Sorana Cirstea: Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Iga Swiatek, Caroline Garcia: Stefanos Tsitsipas, Grigor Dimitrov, Aryna Sabalenka, Paula Badosa

FORMAT - Le squadre si affrontano in un girone round robin (ogni sfida prevede un set di singolare maschile, un set di singolare femminile ed un set di doppio misto) con le migliori due qualificate per la finale in programma domenica.

PROGRAMMA - Le tre giornate della fase a gironi saranno divise in due turni, uno a partire dalle ore 12 italiane e l'altro dalle 15:

21 dicembre, dalle 12 - Team Hawks - Team Falcons 21 dicembre, dalle 15 - Team Eagles - Team Kites 22 dicembre, dalle 12 - Team Falcons - Team Kites 22 dicembre, dalle 15 - Team Eagles - Team Hawks 23 dicembre, dalle 12 - Team Eagles - Team Falcons 23 dicembre, dalle 15 - Team Kites - Team Hawks 24 dicembre, dalle 15 - Finale tra i primi due team qualificati