World Padel Tour, Sardegna Open 2021: avanzano i big del torneo. Eliminate tutte le coppie azzurre

Si sono conclusi i 16imi di finale (tabelloni maschile/femminile) del WPT-Sardegna Open 2021 presented by Enel, in programma, fino a domenica, sui campi del TC Cagliari. In questo turno erano attese le coppie azzurre (inserite nel “cuadro” grazie alla formula della “wild-card”). Nessuna però è riuscita ad accedere agli ottavi. Michele Bruno-Daniele Cattaneo hanno perso in due set (0-6/2-6) contro Alejandro Ruiz (SPA)-Franco Stupaczuk (ARG). Più combattuta la prova di Simone Cremona-Marcelo Capitani, opposti a Juan Cruz Belluati (arg)-Javier Garrido Gomez (SPA): 3-6/3-6.

Nel femminile Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti sono state sconfitte da Elisabet Amatriain (SPA)-Carolina Navarro (SPA): 2-6/4-6. Giulia Sussarello-Carolina Orsi infine ,dopo aver vinto il primo set per 6-4 su Delfina Brea (ARG)-Tamara Icardo, (SPA) hanno poi perso i due set successivi (2-6/2-6). Giovedì scendono in campo, nei rispettivi tabelloni, i “big” del padel mondiale.

Risultati 16imi tabellone maschile

1) Cristian G. Gutièrrez (ARG)-Miguel Benìtez Lara (SPA) vs Jesùs Moya Sos (SPA)-Eduardo Alonso Chillaron (SPA): 4-6/4-6;

2) Adrian Allemandi (ARG)-Jorge Nieto Ruiz (SPA) vs Javier Valdes Gonzalez (CHI)-Augustin Gutierrez (ARG): 6-2/5-7/5-7

3) Sergio Alba Sanchez (SPA)-Francisco Gil Morales (SPA) vs Francisco Navarro Compan (SPA) vs Martin Di Nenno (ARG): 1-6/1-6;

4) Jeronimo Glez Luque (SPA)-Javier Rico Dasi (SPA) vs Juan Martin Diaz (SPA)-Pablo Lijo Santos (SPA): 6-7 (3)/7-6 (5); 6-3;

5) Victor Ruiz Rimedios (SPA)-Jose Rico Dasi (SPA) vs Antonio Fernandez Cano (SPA)-Jose Garcia Diestro (SPA): 6-2/2-6/6-2;

6) Jose Sanchez Serrano (SPA)-Matias Diaz (SPA) vs Ramiro Moyano (ARG)-Uri Botello (SPA): 2-6/4-6;

7) Augustin Silingo (ARG)-Jon Sanz Zalba (SPA) vs Lucas Campagnolo (BRA)-Lucas Bergamini (BRA): 3-6/0-6;

8) Gonzalo Rubio (SPA) – Ivan Ramirez Del Campo (SPA) vs Mario Del Castillo (SPA)-Antonio Luque (SPA): 6-4/6-2;

9) Javier Martinez Vazquez (SPA)-Adrian Blanco Antelo (SPA) vs Maximiliano Sanchez (ARG)-Luciano Capra (ARG): 2-6/1-6;

10) Alejandro Ruiz (SPA)-Franco Stupaczuk (ARG) vs Michele Bruno (ITA)-Daniele Cattaneo (ITA)/WC: 6-0/6-2;

11) Simone Cremona (ITA)-Marcelo Capitani (ARG) vs Juan Cruz Belluati (ARG)-Javier Garrido Gomez (SPA): 3-6/3-6;

12) Miguel Yuangas Diez (SPA)-Miguel Lamperti (ARG) vs Anton Sans Riola (SPA)-Inigo Zaratiegui (SPA): 7-6 (3)/6-2.

Risultati 16imi tabellone femminile (8 settembre)

1) Veronica Virseda (SPA)-Lucia Martinez (SPA) vs Julia Polo Bautista (SPA)-Melania Merino (SPA): 6-2/6-2

2) Anna Cortiles (SPA)-Xenia Clasca Vidiella (SPA) vs Sandra Bellver Fructuoso (SPA)-Claudia Jensen Sirvent (ITA); 2-6/7-5 (match sospeso per infortunio)

3) Isabel Dominguez (SPA)-Lorena Alonso (SPA) vs Marta Ortega (SPA)-Marta Marrero (SPA): 0-6/0-6;

4) Aranzazu Osoro (ARG)-Victoria Iglesias (SPA) vs Carmen Goneaga (SPA)-Beatriz Caldara (SPA): 6-2/6-4;

5) Ana Nogueira (POR)-Sofia Araujo (POR) vs Angela Caro (SPA)-Arantxa Soriano Perez (SPA): 6-2/6-2;

6) Carla Mesa (SPA)-Carmen Villalba (SPA) vs Raquel Piltcher (BRA)-Alicia Blanco (SPA): 6-4/6-4;

7) Chiara Pappacena (ITA)-Giorgia Marchetti (ITA) vs Elisabet Amatriain (SPA)-Carolina Navarro (SPA): 2-6/4-6;

8) Alba Galan (SPA)-Barbara Las Heras (SPA) vs Pilar S. Alayeto (SPA)-Jose S. Alayeto (SPA): 5-7/4-6;

9) Delfina Brea (ARG)-Tamara Icardo (SPA) vs Giulia Sussarello (ITA)-Carolina Orsi (ITA)/WC; 4-6/6-2/6-2;

10) Marta Talavàn (SPA)-Lorenz Rufo Ortiz (SPA) vs Jessica Castellò (SPA)-Alix Collombon (FRA): 3-6/1-6;

11) Nuria Rodriguez (SPA)-Marina Guinart Espana (SPA) vs Esther Carnicero (SPA)-Cecilia Reiter (ARG): 4-6/6-7 (4)