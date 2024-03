WTA 125 Charleston: Cocciaretto, Errani e Trevisan al via

Elisabetta Cocciaretto, Sara Errani e Martina Trevisan proseguono il cammino in stagione al Fifth Third Charleston 125, torneo WTA 125 sul duro che si concluderà il 17 marzo a Charleston.

Scorrendo dall'alto il tabellone nel primo quarto, privo della testa di serie numero 1 Clara Burel che si è cancellata a tabellone compilato, troviamo Errani. La numero 100 del mondo (best ranking 5 datato 2013) affronta per la prima volta dopo nove anni, la settima complessiva, la belga Yanina Wickmayer, n.89 oggi ma salita fino alla posizione numero 12 nel 2010. Wickmayer è in vantaggio 4-2 nel bilancio degli scontri diretti, tutti concentrati tra il 2009 e il 2015. L'ultima vittoria dell'azzurra risale al torneo di Cincinnati del 2014. Chi vince potrebbe affrontare al secondo turno la cinese Yafan Wang, testa di serie numero 6.

Anche Martina Trevisan, numero 59 e terza testa di serie, è inserita nella parte alta del tabellone. La mancina toscana debutta contro la messicana Renata Zarazua, numero 101, che a gennaio 2024 ha ottenuto il suo best ranking di numero 97. Trevisan ha vinto entrambi i precedenti confronti diretti, al WTA 125 di Bol nel 2021 e al primo turno dell'Australian Open 2024. La vincente se la vedrà al secondo turno contro la statunitense Madison Sieg o la francese Oceane Dodin.

Cocciaretto, numero 60 e quarta testa di serie, è invece nella parte bassa del main draw. All'esordio affronterà per la prima volta l'australiana Arina Rodionova, numero 104 del mondo (best ranking di 97 raggiunto lo scorso febbraio): per chi vince possibile secondo turno contro Alize Cornet.

