WTA Adelaide, Paolini sconfitta all'esordio

Finisce al primo turno il percorso di Jasmine Paolini all'Adelaide International, WTA 500 con un montepremi di $922,573 in calendario dall'8 al 13 gennaio sul duro (Greenset). Nell'ultimo WTA 500 prima dell'Australian Open la numero 1 d'Italia nel ranking WTA, e 29 del mondo, ha ceduto 63 63 contro la qualificata spagnola Cristina Bucsa, numero 61 del mondo, il suo best ranking raggiunto lo scorso dicembre, in un match con cove break complessivi.

La spagnola, che aveva perso entrambi i precedenti scontri diretti nel 2016 in semifinale a Valencia e nel 2023 a Cincinnati, sarà la prima avversaria della prima testa di serie, la numero 4 del mondo Elena Rybakina, campionessa a Brisbane questa settimana e finalista in questo torneo nel 2022.



