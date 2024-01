Wta Auckland: la finale sarà Gauff - Svitolina

Saranno le prime due teste di serie del tabellone, Coco Gauff ed Elina Svitolina, a contendersi il titolo dell’”ASB Classic” (WTA 250 - montepremi 267.082 dollari) che si sta disputando sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda.

Are you ready for it? ??@CocoGauff takes on @ElinaSvitolina for the #ASBClassic title! ?? pic.twitter.com/UeaiRFM3mu

— wta (@WTA) January 6, 2024

Gauff, campionessa in carica del torneo, ha vinto contro la connazioale Emma Navarro la sua nona partita consecutiva ad Auckland senza perdere nemmeno un set: 63 61 il punteggio finale in favore della n.3 del mondo, efficace nel concludere anche questo match in appensa cinque minuti in più dell'ora di gioco.

"Davvero un bel modo di iniziare il mio 2024 - ha dichiarato Coco a fine partita - Emma è una giocatrice incredibile, ci siamo affrontate quando io avevo 12 anni e lei 15 ed è bello averlo rifatto su questo palcoscenico". 26 vincenti in 16 game giocati e 28 vittorie nelle sue ultime 32 uscite sono numeri che indicano bene quanto prolungato sia ormai il buon momento vissuto dall'americana che domani andrà a caccia del suo settimo titolo in carriera. 6-1 il suo bilancio complessivo quando arrivata a giocarsi l'ultimo atto di un torneo, e l'unica sconfitta è stata per Gauff quella di due anni fa del Roland Garros contro Iga Swiatek.

Run it back ??@CocoGauff will have the opportunity to defend her title after defeating Navarro in straight sets. #ASBClassic pic.twitter.com/04CEgRuZY3

— wta (@WTA) January 6, 2024

A contender lei il titolo ci sarà Elina Svitolina, uscita vincitrice dalla sfida contro la cinese Wang Xiyu in tre set col punteggio di 26 64 63. L'ucraina, eletta l'anno scorso "Comeback Player of the Year" dalla Wta, ha confermato durante il torneo di ben meritarsi questo riconoscimento. La n.71 del mondo è la quarta giocatrice eliminata da Svitolina dopo Wozniacki, Raducanu e la testa di serie n.4 Marie Bouzkova. Svitolina e Gauff si sono già affrontate una volta in carriera, al terzo turno degli Australian Open del 2021 quando fu proprio l'ucraina a imporsi in due set. Dopo aver perso il primo parziale, Svitolina ha ripreso lentamente il controllo delle operazioni fino a riuscire a issarsi sul 5-1 nel terzo e decisivo set, vantaggio costruito grazie a due break consecutivi che le ha consentito il lusso di perdere per un'ultima volta la battuta prima di chiudere il match poco oltre le due ore di gioco.

Comeback complete ?@ElinaSvitolina fights her way back and into the final after defeating Wang Xiyu 2-6, 6-4, 6-3. #ASBClassic pic.twitter.com/z13WHl7ZWo

— wta (@WTA) January 6, 2024



