WTA Auckland su SuperTennis: Gauff e quattro campionesse Slam al via

Cori Gauff guida il main draw dell'ASB Classic, il WTA di Auckland che torna in calendario per la prima volta dal 2020 e sarà trasmesso, come tutto il circuito femminile, su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma digitale della Federazione Italiana Tennis e Padel. Quattro campionesse Slam, compresa la 42enne Venus Williams, impreziosiscono il main draw del WTA 250 neo-zelandese.

Gauff, numero 7 del mondo, non ha un primo turno scontato. Affronterà infatti la tedesca Tatiana Maria, semifinalista a Wimbledon l'anno scorso. Nel suo quarto di tabellone anche Sofia Kenin, vincitrice dell'Australian Open 2020 che Gauff potrebbe incontrare al secondo turno, e Venus Williams, campionessa a Auckland nel 2015 e finalista l'anno prima.

Nel secondo quarto del tabellone troviamo, come teste di serie, la statunitense Bernarda Pera (n.4) che l'anno scorso ha vinto i primi due titoli WTA, e la montenegrina Danka Kovinic (n.7). Ma l'attrazione di questo spicchio di tabellone è Emma Raducanu. La campionessa dello US Open 2021 sarà protagonista di uno dei primi turni più intriganti del main draw contro la diciassettenne ceca Linda Fruhvirtova, che nel 2022 ha conquistato il primo titolo WTA a Chennai. La vincitrice potrebbe sfidare Pera al secondo turno.

Nel main draw dell'ASB Classic c'è anche la più giovane delle sorelle Fruhvirtova, la quindicenne Brenda. In un curioso incrocio di destini, al primo turno incontrerà Leylah Fernandez, sconfitta da Raducanu in finale allo US Open 2021. La canadese è la più alta delle due teste di serie nel terzo quarto del tabellone. L'altra è la connazionale Rebecca Marino, numero 8.

Nell'ultimo spicchio del tabellone, infine, troviamo Sloane Stephens, campionessa dello Us Open 2017 che a Auckland ha trionfato nel 2016, e Wang Xiyu. La cinese, testa di serie numero 5, debutterà contro l'ex Top 20 Karolina Muchova in un altro primo turno da non perdere.