WTA Charleston, gioia Bencic: prima finale sulla terra ('semi' live in tv)

L'har-tru esalta Belinda Bencic. A Charleston la svizzera ha centrato nel 2014, a 17 anni, la semifinale che ha lanciato la sua carriera. Otto anni dopo, da testa di serie numero 10, ha festeggiato la sua prima WTA sulla terra battuta.

Convincente il 6-4 6-3 in un'ora e 18 minuti sulla russa Ekaterina Alexandrova, che ha sconfitto per la terza volta in cinque confronti diretti.

Bencic, oro olimpico in singolare a Tokyo la scorsa estate, giocherà la sua quattordicesima finale nel WTA Tour e inseguirà il suo sesto titolo.

Oggi numero 21 del mondo, con un best ranking di numero 4, la svizzera tornerà comunque fra le prime 15 la prossima settimana. Potrà raggiungere al massimo la tredicesima posizione se dovesse vincere il titolo.

La svizzera non ha avuto un torneo facile. Nel match d'esordio, infatti, si era ritrovata a due punti dalla sconfitta contro la cinese Wang Xiyu. Nei quarti, poi, ha completato una rimonta da applausi su Paula Badosa, che non aveva mai sconfitto in carriera, da sotto 2-6 2-4: ha firmato così il suo 25mo successo su una Top 10 nei main draw dei tornei WTA e degli Slam.

In finale, affronterà Ins Jabeur, Ons Jabeur, che in Tunisia chiamano Wazeerat Al Sa’ada, ovvero Ministro della Felicità, oppure Amanda Anisimova.