WTA Chicago, Jabeur sorprende Svitolina. Sarà show in semifinale (live dalle 20)

Saranno Jabeur-Rybakina e Muguruza-Vondrousova le semifinali del WTA 500 di Chicago. Le due sfide saranno trasmesse dalle 20 su SuperTennis e sulla piattaforma digitale SuperTennix che consentirà di seguire integralmente e senza interruzioni, anche on demand, entrambi gli incontri.

Jabeur ha sorpreso 64 62 Elina Svitolina, testa di serie numero 1 e già vincitrice del WTA organizzato a Chicago prima dello US Open, firmando la sua 43ma vittoria del 2021. "E' stato un match molto intenso, conosco Elina da quando eravamo junior e non l'avevo ancora mai battuta nel circuito WTA" ha detto la tunisina. Grazie a 28 vincenti a 9, ha festeggiato il primo successo contro l'ucraina, il quinto su una Top 10 in stagione.

Snatched her 43rd win of 2021 ??@Ons_Jabeur powers past the No.1 seed Svitolina, 6-4, 6-2!#ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/PflzlZdp0t

La tunisina, numero 16 del mondo (suo best ranking), incontrerà per la terza volta la kazaka Elena Rybakina, numero 17, che ha beneficiato del ritiro di Belinda Bencic per raggiungere la terza semifinale della stagione. La campionessa olimpica, infatti, ha dovuto abbandonare la partita per un infortunio al ginocchio destro quando era sotto 64 31.

Nell'altra semifinale Muguruza ritroverà Vondrousova, finalista al Roland Garros 2019 e medaglia d'argento all'Olimpiade di Tokyo, che ha dominato 61 60 raggiungendo così la finale allo Yarra Valley Classic a Melbourne.

Bringing the power ??@GarbiMuguruza | #ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/vdswHFIoTB

La spagnola ha messo fine alla settimana da rivelazione della qualificata giapponese Mai Hontama, numero 200 nel ranking, al debutto in un torneo WTA. Non aveva mia battuto una Top 100 prima di questa settimana, a Chicago ha sconfitto sue Top 60 (Caroline Garcia e Shelby Rogers) prima di cedere 63 62 contro l'ex numero 1 del mondo. Muguruza, alla quarta semifinale della stagione, resta ancora pienamente in corsa per un posto alle WTA Finals: è infatti all'ottavo posto nella Porsche Race.

4th semifinal of 2021 ??@VondrousovaM takes out the No.10 seed Collins in a topsy-turvy battle!#ChicagoTennisFestival pic.twitter.com/2sA8rcUpaG

— wta (@WTA) October 1, 2021 Sarà la quarta semifinale anche per Vondrousova, che ha finito per piegare 67(4) 60 76(3) la statunitense Danielle Collins.