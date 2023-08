WTA Cincinnati su SuperTennis: Paolini-Rybakina live in tv

Ha perso sette game in due partite Jasmine Paolini, arrivata agli ottavi a Cincinnati dopo essere partita dalle qualificazioni. Al Western & Southern Open, WTA 1000 in diretta su SuperTennis e SuperTenniX ( montepremi di 2.788.468 dollari), la numero 43 WTA ha eliminato al secondo turno Cristina Bucsa, numero 68, 61 63. All'esodio nel main draw la 27enne di Castelnuovo di Garfagana aveva concesso solo tre giochi all’ucraina Kostyuk, n.32 del ranking.

Paolini aveva battuto Bucsa, spagnola di nazionalità nata a Chisinau, in Moldavia, anche nel primo confronto diretto, nelle semifinali dell’ITF da 25mila dollari sulla terra di Valencia nel 2016.

Negli ottavi Paolini incontrerà la numero 4 del mondo Elena Rybakina che, in un confronto fra Top 20 e campionesse Slam, ha superato in rimonta Jelena Ostapenko, numero 19 WTA, 67(6) 62 64. Dopo due ore e 18 minuti di gioco, ha così firmato la terza vittoria in cinque confronti diretti sulla campionessa del Roland Garros 2019.

La kazaka, che ha trionfato a Wimbledon l'anno scorso, ha battuto Paolini nell'unico confronto diretto, al primo turno degli Internazionali BNL d'Italia di quest'anno che avrebbe finito per vincere.

Paolini supera Bucsa a Cincinnati: la cronaca

L'azzurra inizia in salita, subisce un break nel primo game ma poi alza il livello con i colpi di inizio gioco e infila un virtuale 6-0 che conclude il primo set. Le condizioni, come hanno sottolineato diversi giocatori e giocatrici nel corso della settimana, non sono semplici da interpretare. I rimbalzi sono rapidi, ma le palline tendono ad assumere traiettorie non sempre prevedibili nell'aria.

Paolini sfrutta bene, comunque, il top-spin di diritto per aprirsi il campo verso l'angolo destro. Costringe Bucsa a rincorrere per colpire di diritto, e in questo modo si dà più tempo per controllare gli scambi.

Splendida Paolini. Per la seconda settimana consecutiva raggiunge gli ottavi di un Wta 1000 battendo Bucsa 61 63. E lo fa partendo dalle qualificazioni. Al prossimo turno una tra Rybakina e Ostapenko. Intanto sale in classifica al n.39 virtuale pic.twitter.com/y20UPIiu7I

— Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) August 16, 2023

Bucsa, naturalizzata spagnola dal 2015, al turno precedente ha firmato contro Belinda Bencic la sua prima vittoria in carriera contro una Top 20. Ma contro Paolini non sembra avere energie. E' più ferma sulle gambe, commette tre doppi falli nel primo set, perde spesso il controllo del diritto perché piazzata male con i piedi. Proprio la reattività è invece l'atout di Paolini che continua a dominare la scena e gli scambi sulle diagonali.

Nel secondo set Bucsa cambia lo scenario, almeno per un po'. Allunga sul 3-1 grazie a una serie di dieci punti di fila, ma la partita continua per strappi, per allunghi. Paolini, più continua, come una corrente di risacca sfrutta l'occasione del controbreak immediato e trascina al largo l'avversaria che non vince più un game.



