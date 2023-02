WTA Dubai: Keys ferma Garcia, Sabalenka ancora imbattuta

Dopo sei mesi, Madison Keys torna a battere una Top 5. Al secondo turno del primo WTA 1000 della stagione, il Dubai Duty Free Tennis Championships trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la statunitense ha fermato la francese Caroline Garcia, numero 5 del mondo.

La statunitense, che al primo turno aveva eliminato Jasmine Paolini, ha chiuso in due set, 75 64, confermando un trend positivo negli scontri diretti. Ha infatti sconfitto per la quarta volta di fila Garcia, che non ha più vinto un set dopo il suo unico successo alla Billie Jean King Cup del 2014. E ha celebrato il primo successo su una Top 5 dalla vittoria sulla numero 1 del mondo Iga Swiatek a Cincinnati ad agosto 2022.

Intrigante il prossimo confronto con la ex numero 1 del mondo Victoria Azarenka, che l'ha sempre sconfitta in quattro precedenti confronti, l'ultimo al terzo turno dell'Australian Open un mese fa. Finalista a Dubai nel 2010, Azarenka ha sconfitto Amanda Anisimova 46 64 76(5), recuperando da sotto 5-3 nel terzo set.

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI

Avanza agli ottavi anche Jessica Pegula, che si complica la vita nel secondo set ma riesce a piegare la bulgara Viktoriya Tomova, numero 99 del mondo, 62 57 61.

Resta imbattuta la numero 2 del mondo, Aryna Sabalenka, che ha dominato 60 61 Lauren Davis, numero 49 WTA, e raggiunto così le 12 vittorie nelle prime 12 partite giocate nel 2023.

La bielorussa, in campo come atleta neutrale, punta al terzo titolo in Medio Oriente dopo i successi a Doha nel 2020 e ad Abu Dhabi nel 2021. Ora la attende la campionessa in carica Jelena Ostapenko che in meno di un'ora ha completato il 62 60 sulla diciassettenne ceca Linda Fruhvirtova.