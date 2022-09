WTA Finals a Shenzhen nel 2023? Steve Simon fa chiarezza

Le WTA Finals 2022, l'evento conclusivo del circuito femminile con le otto migliori giocatrici e le otto migliori coppie di doppio della stagione, si giocheranno a Fort Worth, in Texas. Rinviato ancora, dunque, il ritorno a Shenzhen dove si è disputata finora solo l'edizione 2019 con un montepremi da record, 14 milioni di dollari.

Dopo la cancellazione nel 2020 e il trasloco a Guadalajara, in Messico, l'anno scorso a causa del COVID, si era ipotizzato un ritorno a Shenzhen dal 2022 al 2030. Ma la WTA ha tenuto il punto sulla questione Shuai Peng e, secondo quanto dichiarato dal CEO Steve Simon, lo terrà anche in futuro.

La WTA è pronta a rinunciare ancora a giocare tornei in Cina, uno dei mercati più importanti per il tennis femminile come dimostrano i sdieci eventi in calendario nel 2019. Ma non vuole rinunciare ai suoi principi.

Secondo quanto dichiarato al Daily Mail, la posizione dell'associazione che governa il tennis femminile non cambia: finché non ci saranno un'indagine indipendente sulle dichiarazioni di Peng Shuai e un incontro privato con l'ex giocatrice, la WTA non tornerà in Cina. Nemmeno per giocare le Finals.

Peng Shuai, ex campionessa di Wimbledon e numero 1 del mondo in doppio, ha denunciato a novembre dello scorso anno l'ex vice-premier cinese Zhang Gaoli di averla costretta a rapporti sessuali non consensuali. Da allora, è apparsa pubblicamente solo quest'anno. Durante le Paralimpiadi di Pechino ha incontrato il presidente del CIO Bach e due giornalisti dell'Equipe in cui ha risposto a domande precedentemente inviate attraverso il comitato olimpico cinese e non solo, sempre nella sua lingua madre. Un interprete le ha poi tradotte.

"Non ho mai detto che qualcuno mi avesse aggredito sessualmente" ha detto, ritrattando il messaggio come aveva fatto in precedenza anche ai media ufficiali cinesi. Le dichiarazioni di Shuai Peng, che i giornalisti dell'Equipe si sono impegnati con il comitato olimpico cinese a riportare integralmente e fedelmente, non hanno cancellato i dubbi della WTA, che ancora oggi continua a chiedere chiarezza.

"Come faremmo con ciascuna delle nostre giocatrici in qualunque parte del mondo, abbiamo richiesto un'indagine formale sulle accuse da parte delle autorità competenti e l'opportunità di incontrare privatamente Peng per discutere della questione - ha detto Simon al Daily Mail -. La nostra posizione non cambia".