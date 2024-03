WTA Indian Wells, in campo Giorgi, Paolini e Cocciaretto

Torna in campo Camila Giorgi, debuttano Jasmine Paolini al secondo turno e Elisabetta Cocciaretto al primo. Giornata densa per le italiane al BNP Paribas Open, terzo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2024) dotato di un montepremi di 9.258.080 dollari, in corso a Indian Wells.

Giorgi, scesa al n.106 del ranking, troverà per la prima volta dall’altra parte della rete la ceca Linda Noskova, n.29 del ranking e 26 del seeding: quella tra l’azzurra e la 19enne di Vsetin, quest’anno semifinalista a Brisbane e soprattutto nei quarti all’Australian Open (i primi per lei in uno Slam).

Jasmine Paolini, alla quarta partecipazione al “1000” californiano dove per due volte ha raggiunto il terzo turno (2021, partendo dalle qualificazioni, e 2022.

La 28enne di Castenuovo di Garfagnana, n.14 WTA (“best” eguagliato) e 13esima testa di serie, vincitrice un paio di settimane fa del suo primo trofeo da “1000” a Dubai, entrerà in gara direttamente al secondo turno contro la tedesca Tatjana Maria, n.46 WTA. Due pari il computo dei confronti diretti con la giocatrice toscana che ha vinto proprio l’ultimo, disputato al secondo turno dell’Australian Open. Per lei possibile terzo turno contro Kalinskaya (battuta nella finale degli Emirati Arabi Uniti) ed ottavo contro Elena Rybakina, n.4 WTA e campionessa in carica, o Potapova. Siamo nella parte alta, quella presieduta dalla polacca Iga Swiatek, regina del tennis mondiale e vincitrice dell’edizione del 2022.

Elisabetta Cocciaretto, n.60 WTA, alla seconda partecipazione, troverà dall’altra parte della rete la statunitense Peyton Stearns, n.64 del ranking: tra la 23enne di Fermo e la 22enne di Cincinnati, Ohio, non ci sono precedenti. La vincente di questo match troverà al secondo turno la bielorussa Aryna Sabalenka, n.2 del ranking e del seeding, finalista dodici mesi fa.



