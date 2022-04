WTA Istanbul su SuperTenniX: finale Kudermetova-Potapova

Un derby russo vale il titolo al TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul. Nella finale della terza edizione del WTA 250 turco, trasmesso in diretta sulla nostra piattaforma digitale SuperTenniX, si sfideranno la qualificata Anastasia Potapova e la testa di serie numero 3 Veronika Kudermetova. Nell'unico precedente, al Melbourne Summer Set 1 di inizio stagione, ha vinto la più esperta delle due russe 6-2, 4-6, 6-0.

Potapova, numero 122 del mondo, ha sconfitto in semifinale 2-6, 6-2, 6-2 Yulia Putintseva. Più facile il successo di Kudermetova, che ha piegato 6-3, 6-3 la rumena Sorana Cirstea, testa di serie numero 2.

La ventunenne Potapova non giocava una finale dai due exploit vissuti a 17 anni a Mosca e Tashkent nel 2018, quando perse rispettivamente contro la meteora Olga Danilovic e Margarita Gasparyan.

Ma dopo quelle due finali ottenute nel suo terzo e quarto torneo WTA in carriera, Potapova non ha più mantenuto la stessa continuità anche a causa dell'intervento chirurgico alla caviglia a cui si è sottoposta nel 2020. Prima di questa settimana, infatti, la sua ultima semifinale WTA risaliva al torneo di Jurmala, in Lettonia, nel 2019.

Nonostante un best ranking di numero 64, Potapova ha raggiunto tutte le finali WTA partendo da una posizione di classifica fuori dalle prime 100. Per festeggiare il primo titolo avrà bisogno di una piccola grande impresa contro Kudermetova che giocherà la quinta finale in carriera, la terza del 2022.

La 24enne di Kazan, numero 29 del mondo, quest'anno ha perso la sfida per il titolo contro Simona Halep al Melbourne Summer Set 1 a gennaio e Jelena Ostapenko a Dubai.

Capace da gennaio di centrare i primi quarti in un WTA 1000 a Indian Wells e di battere Naomi Osaka, Garbiñe Muguruza e Victoria Azarenka, Kudermetova insegue il secondo titolo in carriera dopo il trionfo a Charleston del 2021.