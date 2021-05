WTA Madrid, il giorno delle sorprese: Osaka e Pliskova ko

Karolina Muchova firma la prima grande sorpresa del torneo di Madrid. Nella settimana in cui debutta in Top 20, la ceca ha sconfitto 64 36 61 Naomi Osaka, ex numero 1 del mondo, decisamente meno a suo agio sulla terra battuta. Muchova è l'unica giocatrice capace di battere sia Barty sia Osaka nel 2021.

"E' stata una partita dura, oggi ero pronta a giocare con tutte le mie armi. Sono davvero felice" ha detto la ceca, che ha firmato la decima vittoria in carriera contro una Top 5, la terza nel 2021.

"Ho provato a farla muovere il più possibile. Sembra facile a dirlo, ma lei gioca molto veloce e non è semplice da mettere in pratica".

Muchova sfiderà la numero 19 del mondo Maria Sakkari. La greca, battuta al primo turno nelle due precedenti partecipazioni a Madrid, ha raggiunto gli ottavi battendo Anett Kontaveit, 63 61.

Le sorprese però non finiscono qui. Cade anche la testa di serie numero 6, Karolina Pliskova. E fa rumore per il modo. L'ex numero 1 del mondo cade 60 75 contro Anastasia Pavlyuchenkova, che ha vinto gli ultimi due scontri diretti.

"Sono felice di come ho giocato" ha detto la russa, che non vinceva contro una Top 10 da oltre un anno, dal successo su Belinda Bencic a Dubai.

Pavlyuchenkova, numero 41 del mondo, ha chiuso con 20 vincenti a 13 e soprattutto la metà dei gratuiti, 14 contro i 28 della ceca, semifinalista a Madrid nel 2018. Ora affronterà jennifer Brady, che ha dominato 62 61 l'ex campionessa del Roland Garros Jelena Ostapenko.

Nelle altre partite di giornata, vincono Aryna Sabalenka e Simona Halep. La bielorussa completa il 63 63 su Daria Kasatkina con 40 vincenti e festeggia la 20ma vittoria in stagione. La finalista del torneo di Stoccarda giocherà contro Jessica Pegula, promossa agli ottavi senza giocare per il forfait di Victoria Azarenka, frenata da un infortunio nella parte bassa della schiena.

Halep, due volte campionessa alla Caja Magica, ha raggiunto il terzo turno per la sesta volta in dieci partecipazioni grazie al 60 64 sulla cinese Zheng Saisai. Per centrare i quarti, dovrà superare Elise Mertens o Elena Rybakina.

SuperTennis, la tv della FIT, segue in diretta e in esclusiva il WTA 1000 di Madrid. Questa la programmazione:

domenica 2 maggio - LIVE alle ore 21.00

lunedì 3 maggio - LIVE alle ore 13.00, alle 15.00, alle 17.00 ed alle 19.00

martedì 4 maggio - LIVE alle ore 13.00, alle 15.00, alle 17.00 ed alle 20.00

mercoledì 5 maggio - LIVE alle ore 11.00, alle 13.00, alle 15.00 ed alle 19.00

giovedì 6 maggio - LIVE alle ore 13.00 e alle 20.30 (semifinali)

venerdì 7 maggio - repliche alle ore 13.00, 17.15 e 21.15

sabato 8 maggio - LIVE alle 18.30 (finale)

