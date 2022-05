WTA Madrid in tv: certezza Halep, ai quarti nel torneo delle sorprese

Nella "Scatola Magica" di Madrid può succedere di tutto. Nel WTA 1000 è rimasta in corsa una sola delle prime otto teste di serie, la tunisina Ons Jabeur che ha sconfitto 6-2 3-6 6-2 Belinda Bencic per la prima volta in carriera. Nei quarti affronterà Simona Halep, ex campionessa a Madrid che sta ritrovando il suo tennis migliore. La rumena non si rifugia, però, nei ricordi del passato. Anzi, vuole celebrare questa fase tutta nuova, con il coach Patrick Mouratoglou per la prima volta al suo fianco e un gioco più aggressivo che la soddisfa visibilmente.

In questa giornata piovosa, Halep ha illuminato la scena con il doppio 6-4 su Cori Gauff, un segnale di continuità dopo la vittoria su Paula Badosa che perderà per questo il posto di numero 2 del mondo. Ma sarà testa di serie numero 2 agli Internazionali BNL d'Italia perché il sorteggio del tabellone avverrà questo weekend e la prossima classifica verrà pubblicata lunedì.

Halep aveva battuto Gauff con punteggio simile, 6-3 6-4, quest'anno a Indian Wells. Ma in California non aveva mai perso il servizio. Stavolta ha recuperato da sotto 1-4 nel secondo set prima di completare il successo in 77 minuti.

Può festeggiare anche Jabeur, che ha centrato i primi quarti di finale in carriera a Madrid nel giorno di Eid al-Fitr, la festività musulmana che segna la fine del Ramadan. La tunisina, prima tennista araba a entrare in Top 10 e a vincere un torneo ATP, incontrerà Halep per la quarta volta, la prima sul duro. La rumena è avanti 2-1 nel bilancio dei precedenti. L'ha sconfitta anche quest'anno a Dubai e Jabeur quella sfida non l'ha ancora dimenticata.

"Spero di riscattare quella sconfitta - ha detto Jabeur -, perché a Dubai ho giocato davvero bene. Mi piace l'approccio che ho mostrato oggi, voglios entire lo stesso fuoco, avere lo stesso atteggiamento. E' frustrante quando è la tua avversaria a prendere il controllo della partita".

Jabeur ha anche un altro desiderio da soddisfare prima di lasciare Madrid. Vuole andare al Santiago Bernabeu per assistere dal vivo alla semifinale di ritorno di Champions League fra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Manchester City di Pep Guardiola.

"Non ho ancora un biglietto, ma conosco una bella persona che si chiama Rafa Nadal che può andarci - ha detto Jabeur, che ha lanciato una curiosa richiesta al maiorchino, noto tifoso delle merengues -. Se puoi mettere in lista me, il mio coach e mio marito, possiamo andare insieme alla partita a fare il tifo per il Real. Hanno bisogno di me".

Martedì si completa il programma degli ottavi di finale. Sara Sorribes Tormo punta a diventare la quarta spagnola nei quarti a Madrid; per farcela dovrà superare Daria Kasatkina, sei volte nei quarti in un WTA 1000 nelle 48 partecipazioni in questa categoria di tornei prima di questa edizione alla Caja Magica. Non sono mai andate così avanti, invece, Emma Raducanu e Anhelina Kalinina che si incontreranno in una delle sfide più sorprendenti maturate nel tabellone. La russa è numero 37 del mondo, la britannica è numero 11 ed entrerà in Top 10 se arriverà in semifinale.

La svizzera Jill Teichmann, forte della decima vittoria in carriera in un Top 10, aspira a raggiungere il terzo quarto di finale in un WTA 1000 ma non sarà un risultato scontato. Affronta infatti Elena Rybakina, seconda per numero di ace nel 2022.

Infine Bianca Andreescu, capace di vincere due volte di fila per la prima volta dallo US Open 2021 e sicura di tornare in Top 100, incontra Jessica Pegula arrivata per la decima volta negli ottavi in un WTA 1000.