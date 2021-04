WTA Madrid, Osaka torna sul rosso e vince

Dopo quasi due anni, Naomi Osaka torna sulla terra. Quella rossa, ovviamente. Torna e vince il suo match d'esordio contro Misaki Doi, di cui ha elogiato l'intelligenza tattica e l'efficienza del dritto. Ha comunque chiuso in due set, 75 62, il suo primo incontro su questa superficie dal terzo turno del Roland Garros 2019.

"I primi giorni che mi sono allenato sulla terra con Wim non sentivo la palla come prima" ha detto l'ex numero 1 del mondo, che l'anno scorso ha saltato tutta la stagione sul rosso spostata dopo lo US Open, che ha conquistato in finale contro Victoria Azarenka.

"Su questa superficie devi adattare gli appoggi - ha detto Osaka - e i rimbalzi irregolari sono un problema ma il coach mi ha detto che è normale e la cosa importante è mantenere la calma".

Osaka, che ha perso quattro punti al servizio nel secondo set, affronterà per la seconda volta la semifinalista dell'Australian Open Karolina Muchova.

Avanza anche Simona Halep, due volte vincitrice a Madrid, che ha iniziato con un 60 75 a Sara Sorribes Tormo, numero 46 del mondo (il suo best ranking). Testa di serie numero 3, campionessa alla Caja Magica nel 2016 e nel 2017, Halep avrebbe potuto concludere anche prima la sua 28ma vittoria in 36 partite disputate nel torneo. Nel secondo set, infatti, ha condotto 5-1 prima di subire il ritorno della spagnola fino al 5-5.

E' ancora più netto il successo di Aryna Sabalenka, che infila 37 vincenti e domina 61 62 l'ex numero 2 del mondo Vera Zvonareva. La bielorussa finora non aveva vinto nemmeno una partita a Madrid. Nel 2018, infatti, l'aveva fermata Bernarda Pera al primo turno delle qualificazioni mentre nel 2019 ha perso contro Svetlana Kuznetsova all'esordio in tabellone principale.

Al secondo turno, sfiderà l'ex Top 10 Daria Kasatkina che ha vinto la vera maratona della giornata. La russa ha battuto 46 64 76(1) la rumena Irina-Camelia Begu, che a Madrid ha raggiunto per due anni di fila i quarti di finale, nel 2015 e nel 2016.

Kasatkina, che aveva vinto gli ultimi sei scontri diretti compresi gli ultimi dieci set, ha mancato sette match point nel terzo parziale: sei sul 5-2, un altro sul 6-5. Ma ha confermato come il 2021 sia l'anno della sua rinascita.

Raggiunge il secondo turno anche la greca Maria Sakkari che ha perso i primi sette game del match ma poi ha vinto i successivi otto lanciandosi così verso lo 06 61 64 contro Amanda Anisimova.