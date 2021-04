WTA Madrid, subito in campo Barty e Muguruza: che show su SuperTennis

Subito grande spettacolo alla Caja Magica. Nella prima giornata del WTA 1000 di Madrid, che vede al via 17 delle prime 20 del mondo, debuttano la numero 1 Ashleigh Barty, la numero 7 Kiki Bertens, campionessa in carica, la numero 9 Petra Kvitova e la numero 10 Garbine Muguruza.

Prosegue il tour de force di Barty, che nell'ultimo mese ha giocato tre tornei e ne ha vinti due (Miami e Stoccarda). Nel primo WTA 1000 sulla terra rossa, apre il suo percorso contro Shelby Rogers, che ha già affrontato tre volte nel 2021.

Dopo il terzo turno contro Swiatek, è proiettata a un eventuale quarto di finale contro la campionessa in carica Kiki Bertens o Petra Kvitova, che ha trionfato alla Caja Magica più di chiunque altra nelle 12 edizioni del torneo (tre successi, datati 2011, 2015, 2018).

Bertens apre contro la wildcard quindicenne Victoria Jimenez Kasintseva, campionessa all'Australian Open junior 2019 e prima giocatrice di Andorra nel main draw di un torneo WTA. Kvitova debutta invece contro la connazionale Marie Bouzkova, per poi sfidare in caso di vittoria l'ex numero 1 del mondo Angelique Kerber o Marketa Vondrousova, finalista al Roland Garros 2019.

Primi turni da non perdere:

Barty vs. Rogers

Swiatek vs. Riske

Kerber vs. Vondrousova

Secondo quarto

Le due teste di serie più alte di questa sezione sono Elina Svitolina e Belinda Bencic. Ma Garbiñe Muguruza potrebbe sparigliare le carte. Nel 2021 ha un bilancio vittorie-sconfitte di 21-6, ha vinto il titolo allo Yarra Valley Classic e a Doha. Torna dopo l'infortunio alla gamba sinistra a Charleston con un obiettivo: superare per la prima volta il terzo turno nel WTA 1000 di casa.

"Adoro giocare sulla terra battuta, ma cerco di non avere troppe aspettative - ha detto nel media day, la giornata riservata alle conferenze stampa alla vigilia dell'evento. Forse per questo non sono mai andata così bene qui, per le aspettative che mi sono messa addosso. Oppure il mio gioco non funziona bene qui. Ma quest'anno sono venuta prima del solito per allenarmi".

Primi turni da non perdere:

Svitolina vs. Teichmann

It’s Bertens time! ??



Which rival would she go on holiday with? Who would she most like to be like? The defending champion is subjected to the #MMOPEN’s fun quiz... and she won’t be the only one! ??@kikibertens | @wta | #MMOPEN pic.twitter.com/6msjWeNtRt

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 27, 2021Terzo quarto

E' la sezione della due volte vincitrice del titolo, Simona Halep, e di Aryna Sabalenka che l'ha appena battuta a Stoccarda. Ma attenzione anche a Victoria Azarenka e a Elise Mertens, finalista a Istanbul.

Madrid è un po' come il giardino di casa per Halep, che ha trionfato nel 2016 e nel 2017 e giocato altre due finali nel 2014 e nel 2019. "Non vedevo l'ora di tornare" ha detto alla vigilia la rumena, che avverte una certa stanchezza per il protrarsi dei tornei all'interno della bolla. Allo stesso tempo, riconosce che "è un privilegio poter giocare in questi tempi difficili".

¡Muy feliz por volver al @MutuaMadridOpen! Gracias por darme la oportunidad de seguir entrenando. ????



Very happy to see you again, #MMOPEN! Thanks for letting me practice here this week. Good luck to everyone competing! ?? pic.twitter.com/9sZvRWWfJI

— Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) April 26, 2021

Il suo esordio non sarà certo dei più semplici. Al primo turno la attende la wild card Sara Sorribes Tormo, numero 46 del mondo, che sta vivendo la miglior stagione in carriera. In questi primi mesi del 2021 si è rivelata una delle giocatrici più dure da battere e ha raggiunto il suo attuale best ranking grazie ai quarti a Miami e al suo primo titolo WTA a Guadalajara.

Interessante anche il possibile derby Azarenka-Sabalenka negli ottavi, riedizione della prima finale WTA tutta bielorussa dello scorso ottobre a Ostrava.

Primi turni da non perdere

Pegula vs. Cirstea

Azarenka vs. Alexandrova

Halep vs. Sorribes Tormo

Ultimo quarto

Il quarto della parte bassa del tabellone comprende Karolina Pliskova e Naomi Osaka. La ceca si presenta a Madrid con un bilancio di 9-7 in stagione e la prospettiva di affrontare all'esordio la diciassettenne Cori Gauff.

Questa sezione di tabellone è comunque ricca di insidie, come Jennifer Brady che però non vince una partita dall'Australian Open e debutta contro Venus Williams, Jelena Ostapenko o Svetlana Kuznetsova.

Dovrà navigare non certo nel mare calmo della sera, dunque, Naomi Osaka per conquistare il suo primo titolo sulla terra. "Esprimo il meglio del mio tennis quando non mi metto pressione, non mi dico che devo vincere il torneo - ha detto in conferenza stampa - ma è difficile combattere questa sensazione quando vuoi davvero qualcosa. Negli ultimi due anni, in sintesi, non ho giocato alcun torneo sulla terra battuta e non mi sono nemmeno allenata su questa superficie. Cercherò di divertirmi e di prepararmi per il Roland Garros".

Osaka attende di sapere il nome della sua prima avversaria, una qualificata. Poi in caso di vittoria, incontrerà Wang Qiang o Karolina Muchova. Possibile, poi, un terzo turno contro Maria Sakkari che a Miami ha interrotto la sua serie di 23 vittorie di fila.

Primi turni da non perdere:

Ka.Pliskova vs. Gauff

Keys vs. Pavlyuchenkova

Ostapenko vs. Kuznetsova

Brady vs. V.Williams

Sakkari vs. Anisimova

Ottavi teorici:

[1] Ashleigh Barty vs. [14] Iga Swiatek

[9] Petra Kvitova vs. [7] Kiki Bertens

[4] Elina Svitolina vs. [15] Johanna Konta

[10] Garbiñe Muguruza vs. [8] Belinda Bencic

[5] Aryna Sabalenka vs. [12] Victoria Azarenka

[13] Elise Mertens vs. [3] Simona Halep

[6] Karolina Pliskova vs. [11] Jennifer Brady

[16] Maria Sakkari vs. [2] Naomi Osaka

SuperTennis, la tv della FIT, segue in diretta e in esclusiva il WTA 1000 di Madrid. Questa la programmazione:

giovedì 29 aprile - differita alle ore 19.00

venerdì 30 aprile - LIVE alle ore 19.00

sabato 1° maggio - LIVE alle ore 11.00, alle 19.00 ed alle 21.00

domenica 2 maggio - LIVE alle ore 11.00, alle 15.30, alle 19.00 ed alle 21.00

lunedì 3 maggio - LIVE alle ore 13.00, alle 15.00, alle 17.00 ed alle 19.00

martedì 4 maggio - LIVE alle ore 13.00, alle 15.00, alle 17.00 ed alle 20.00

mercoledì 5 maggio - LIVE alle ore 11.00, alle 13.00, alle 15.00 ed alle 19.00

giovedì 6 maggio - LIVE alle ore 13.00 e alle 20.30 (semifinali)

venerdì 7 maggio - repliche alle ore 13.00, 17.15 e 21.15

sabato 8 maggio - LIVE alle 18.30 (finale)

