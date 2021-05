WTA Parma: wild card a Serena e Venus Williams

Al Tennis Club Parma scenderanno in campo due delle giocatrici più forti di ogni epoca. Le sorelle Serena e Venus Williams hanno ricevuto una wild card a testa per il tabellone principale dell’Emilia-Romagna Open femminile, torneo WTA 250 organizzato da MEF Tennis Events e diretto da Laura Ceccarelli, in programma da sabato 15 a sabato 22 maggio.

Oltre a stelle quali Sloane Stephens, Cori Gauff, Madison Keys, Amanda Anisimova e l’azzurra Camila Giorgi, ci saranno dunque anche le campionesse statunitensi, entrambe ex numero 1 del mondo, due delle atlete più vincenti di sempre: Serena ha conquistato in carriera ben 23 titoli dello Slam, Venus 7. Entrambe saranno a Parma per vincere e regalare spettacolo.

Venerdì 14 maggio, alle 15.30, nella Sala di Rappresentanza del Municipio, all’interno del Palazzo del Comune di Parma (strada della Repubblica 1), si terrà la conferenza stampa d’apertura dell’Emilia-Romagna Open femminile.

Saranno presenti Giammaria Manghi, capo segreteria politica della Presidenza della Giunta, Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, Marco Bosi, vicesindaco di Parma, Laura Ceccarelli, direttrice del torneo, Gilberto Fantini, presidente del Comitato FIT Emilia-Romagna, Giampiero Alinovi, presidente del Tennis Club Parma, e Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events. Ospiti Daniele Friggeri, sindaco del comune di Montechiarugolo, e Romano Botti, presidente del Tennis Club President che ospiterà dal 22 al 29 maggio l’Emilia-Romagna Open maschile, torneo ATP 250.

In conferenza saranno svelati ulteriori dettagli sulla manifestazione e tutto ciò che accadrà dentro e fuori dal campo, oltre ai nomi delle altre wild card per tabellone principale e qualificazioni.