WTA Portorose: Paolini rimonta Putintseva e centra la sua 1ª finale

Inarrestabile Jasmine Paolini: la tennista toscana ha centrato la sua prima finale nel circuito maggiore. E’ accaduto al “Zavarovalnica Sava Portoroz”, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che si sta avviando alle fasi conclusive sul cemento di Portorose, in Slovenia, (l’appuntamento si era giocato per l’ultima volta nel 2010).

In semifinale - la prima per lei a livello WTA - la 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.87 WTA (best ranking eguagliato), ha battuto in rimonta per 16 63 63, dopo quasi due ore e un quarto di battaglia, la kazaka Yulia Putintseva, 26enne di origini russe (è nata a Mosca), n.44 del ranking e 2 del seeding, che in semifinale aveva stoppato la corsa di Lucia Bronzetti, n.167 WTA, partita dalle qualificazioni.

Tra le due non c’erano precedenti: “Non l’ho mai affrontata ma la conosco bene: so che contro di lei dovrò lottare su ogni palla”, aveva detto alla vigilia Jasmine. Purtroppo lottare su ogni palla non è servito a molto in un primo set caratterizzato da un secondo game infinito durato 18 punti. Putintseva, grazie a dei cambi di ritmo micidiali è schizzata avanti 5-0, Paolini si è ripresa uno dei tre-break di svantaggio ma la 26enne moscovita si è assicurata il parziale per 6-1, togliendo per la quarta volta la battuta all’azzurra.

Nella seconda frazione Jasmine ha provato a reagire, muovendo la sua avversaria soprattutto con un diritto tirato sempre a tutto braccio, ha preso un break di vantaggio 2-0 ma lo ha restituito subito (2-2).

Nel settimo game passaggio a vuoto della kazaka che ha ceduto il servizio a zero, Paolini ne ha approfittato e con il quarto gioco di fila ed il secondo break consecutivo ha pareggiato il conto (6-3).

Il mood positivo della tennista toscana è proseguito anche nel terzo set (3-0) con Putintseva che ha continuato a sbagliare un po’ troppo e ad innervosirsi. La 26enne moscovita ha bloccato a sette la striscia di giochi consecutivi vinti dall’azzurra (3-1) ma ha continuata solo a difendersi, lasciando a Jasmine il comando delle operazioni. Paolini ha preso sempre maggior fiducia (4-1), ha rintuzzato il tentativo di rimonta della sua avversaria (da 5-2 a 5-4) ed ha chiuso 6-4 grazie ad un doppio fallo di una Puntintseva arrabbiatissima.

“Sono super felice: non è stato semplice vincere questo match - ha commentato a caldo -. Nel primo set ho commesso davvero troppi errori ma poi piano piano sono riuscita a ritrovare il mio livello di gioco. E’ bello che ci siano tante persone a tifare per me: sono contentissima di questa prima finale”

Domenica Paolini - terza italiana in finale a Portorose dopo Camerin (2006) ed Errani (2008, quando vinse il titolo, e 2009) - si giocherà il suo primo titolo con la vincente della sfida tra la statunitense Alison Riske, 31enne di Pittsburgh, Pennsylvania, n.38 del ranking e terza favorita del seeding, e la slovena Kaja Juvan, 20enne di Lubiana, n.103 Wta, mai così avanti in un torneo del circuito maggiore (tra le due non ci sono precedenti).

A Portorose la tennista toscana, seguita da coach Renzo Furlan, ha superato al primo turno l’ucraina Dayana Yastremska, n.53 WTA e sesta favorita del torneo, quindi la russa Anna Kalinskaya, n.145 del ranking, nei quarti ha eliminato la rumena Sorana Cirstea, n.40 WTA e quarta favorita del seeding, ed in semifinale la kazaka Yulia Putintseva, n.44 del ranking e 2 del seeding.

Grazie ai punti accumulati fin qui Jasmine è già sicura di ritoccare sensibilmente il best ranking (virtualmente è n.75).

Super Tennis, la tv della FIT, segue in diretta ed in esclusiva il WTA 250 di Portoroz. Questa la programmazione:

domenica 19 settembre - LIVE alle ore 17.00 (finale): PAOLINI c. vinc. Juvan-Riske

replica alle ore 23.00

RISULTATI

“Zavarovalnica Sava Portoroz"

WTA250

Portoroz, Slovenia

13 - 19 settembre, 2021

$235.238 - cemento

SINGOLARE

Primo turno

Anhelina Kalinina (UKR) b. Sara Errani (ITA) 76(4) 62

(5) Tamara Zidansek (SLO) b. (q) Cristiana Ferrando (ITA) 61 61

Jasmine Paolini (ITA) b. (6) Dayana Yastremska (UKR) 76(5) 4-1 rit.

(q) Lucia Bronzetti (ITA) b. (7) Rebecca Peterson (SWE) 63 63

Secondo turno

Jasmine Paolini (ITA) b. Anna Kalinskaya (RUS) 63 62

(q) Lucia Bronzetti (ITA) b. Bernarda Pera (USA) 26 63 63

Quarti

Jasmine Paolini (ITA) b. (4) Sorana Cirstea (ROU) 64 46 61

(2) Yulia Putintseva (KAZ) b. (q) Lucia Bronzetti (ITA) 63 62

Semifinali

Jasmine Paolini (ITA) b. (2) Yulia Putintseva (KAZ) 16 63 64

Finale

Jasmine Paolini (ITA) c. vinc. Kaja Juvan (SLO)-(3) Alison Riske (SLO)

DOPPIO

Primo turno

Lucrezia Stefanini/Susan Bandecchi (ITA/SUI) b. Camilla Rosatello/E Cascino (ITA/FRA) 76(2) 62

Lucia Bronzetti/Nika Radisic (ITA/SLO) b. Rutuja Bhosale/Emily Webley-Smith (IND/GBR) 64 64

Quarti

(1) Andreja Klepac/Tamara Zidansek (SLO) b. Lucrezia Stefanini/Susan Bandecchi (ITA/SUI) 75 64

(2) Aleksandra Krunic/Lesley Pattinama Kerkhove (SRB/NED) b. Lucia Bronzetti/Nika Radisic (ITA/SLO) 64 64

QUALIFICAZIONI

Primo turno

Cristiana Ferrando (ITA) b. (1) Lesley Pattinama Kerkhove (NED) 06 63 63

(11) Yuliya Hatouka (BLR) b. Camilla Rosatello (ITA) 36 63 62

(2) Viktoria Kuzmova (SVK) b. Stefania Rubini (ITA) 63 61

(7) Lucrezia Stefanini (ITA) b. Noka Juric (SLO) 61 63

(4) Lucia Bronzetti (ITA) b. Fanny Stollar (HUN) 36 63 62

Turno di qualificazione

Cristiana Ferrando (ITA) b. Yuliya Hatouka (BLR) 76(2) 61

(2) Viktoria Kuzmova (SVK) b. (7) Lucrezia Stefanini (ITA) 64 46 76(5)

(4) Lucia Bronzetti (ITA) b. Samantha Murray Sharan (GBR) 62 63

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI