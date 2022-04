WTA, Steve Simon conferma: 'Niente tornei in Cina nel 2022'

Niente tornei WTA in Cina nel 2022. La conferma è arrivata direttamente dal CEO dell'associazione, Steve Simon, nel corso di un'intervista per The Tennis Podcast. La decisione è una conseguenza del caso Peng Shuai, iniziato lo scorso novembre dopo il post dell'ex numero 1 di doppio che ha denunciato l'ex vice-premier Zhang Gaoli di averla costretta a un rapporto sessuale indesiderato.

La sua assenza non solo dai social per tre settimane aveva preoccupato la WTA che già allora aveva annunciato la sospensione dei tornei in Cina, a patto che non venga avviata un'indagine indipendente sulle accuse di Peng Shuai e sulla sua effettiva libertà di movimento ora che è tornata in patria.

La decisione costa al circuito maggiore centinaia di milioni di dollari in termini di diritti tv e sponsorizzazioni, considerato che fra i tornei cancellati rientrano anche le WTA Finals previste a Shenzhen ma spostate eccezionalmente a Guadalajara l'anno scorso.

"Restiamo impegnati a trovare una soluzione per questa situazione che possa andare bene a Peng, al governo cinese e a noi" ha detto Simon. "Non vogliamo abbandonare la Cina. Abbiamo solo sospeso le nostre operazioni lì, per il momento. E continueremo a mantenerle così finché non raggiungeremo una risoluzione. Speriamo di arrivarci nel 2023. Sarebbe una grande vittoria per il mondo".

La WTA mantiene il punto, vuole che ci sia un'inchiesta formale e la possibilità di un contatto diretto con la cinese che ha annunciato il suo addio al tennis e ha ritrattato le sue accuse in un'intervista esclusiva all'Equipe durante le Olimpiadi invernali di Pechino. Intervista su cui pesano dubbi di risposte non proprio esenti da condizionamenti.

"Non abbiamo avuto nessuna comunicazione recente con Peng e il mondo non l'ha vista dopo le Olimpiadi - ha aggiunto -. Non credo che si possano cambiare le cose se rinunci ad affrontare certe questioni. Devi creare il cambiamento".

La WTA deve ancora annunciare ufficialmente il calendario dei tornei in calendario dopo lo US Open, ma dalle parole di Simon emerge una divergenza di posizioni rispetto all'ATP che ha invece confermato gli eventi del circuito in Cina. "Capisco la loro posizione, la differenza è che loro non hanno un membro direttamente coinvolto - ha spiegato Simon -. Ci piacerebbe avere il loro supporto su questa vicenda, ma non vogliamo in alcun modo influenzare la loro decisione".