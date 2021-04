WTA Stoccarda, sei top-10 in campo: che quarti in tv

Sei delle prime dieci del mondo in campo, ben due sfide tra top-10. Il programma dei quarti di finale del WTA di Stoccarda su SuperTennis.

Le due sfide più nobili del programma mettono di fronte Ashleigh Barty contro Karolina Pliskova, numero 1 e 9 del ranking WTA, ed Elina Svitolina contro Petra Kvitova, numero 4 e 10 del mondo. Nelle altre due sfide Simona Halep sfida per la quarta volta Ekaterina Alexandrova, e Aryna Sabalenka punta a mantenere il suo perfetto bilancio contro l'estone Anett Kontaveit.

Barty (n.1) v Pliskova (n.9)

Pliskova ha raggiunto i quarti battendo l'ex campionessa del Roland Garros Jelena Ostapenko 6-7(7), 6-4, 6-3 con 21 ace. E' il suo record personale in una singola partita. Ne aveva servite altrettante nella semifinale di Doha del 2017 contro Dominika Cibulkova.

Nei quarti, Pliskova incontra la numero 1 del mondo Barty, che alla vigilia del torneo era la seconda nel circuito WTA per numero di ace messi a segno in stagione. La ceca punta alla prima semifinale dagli Internazionali BNL d'Italia 2020, l'australiana può diventare la prima numero 1 del mondo nell'albo d'oro del torneo dopo Justine Henin nel 2007. 4-2 Barty i precedenti.

Svitolina (n.4) v Kvitova (n.10)

Undicesima sfida fra Svitolina e Kvitova a livello WTA: la ceca ne ha vinte sette, ma Svitolina si è imposta nelle due più recenti. L'ucraina ha eliminato la due volte campionessa del torneo Angelique Kerber, sconfitta per l'ottava volta in tredici confronti diretti.

Svitolina ha battuto la tre volte campionessa Slam con 26 vincenti a 25 e cinque gratuiti in meno. E' arrivata così nei quarti per la seconda volta in altrettante partecipazioni a Stoccarda. Kvitova insegue la prima vittoria contro una top-10 dal successo su Barty a Doha nel 2020.

Sabalenka (n.7) v Kontaveit (n.27)

La bielorussa Sabalenka non ha ancora vinto titoli WTA in carriera sulla terra rossa. Su questa superficie ha giocato solo una finale, a Lugano nel 2018. Al suo debutto a Stoccarda, ha offerto un tennis di alto livello con cui ha superato 6-4 6-2 Anna-Lena Friedsam. Interessante il confronto con l'estone Kontaveit, che ha battuto tre volte su tre. La numero 27 del mondo ha eliminato la numero 4 Sofia Kenin, completando così la dodicesima vittoria su una top 10.

Halep (n.3) v Alexandrova (n.34)

Alexandrova ha sorpreso Belinda Bencic 6-1 7-5 firmando la terza vittoria in sei incontri contro top-20 in stagione. Il successo le ha permesso di raggiungere il terzo quarto di finale nel 2021, alla sua prima partecipazione a Stoccarda. La russa non vinceva due partite di fila dall'Australian Open.

Nei quarti incontrerà per la quarta volta Halep, che ha battuto due volte su tre. La numero 3 del mondo, felice dell'inizio della stagione sulla terra rossa, ha battuto Marketa Vondrousova 6-1 6-3 negli ottavi. Battendo Alexandrova, eguaglierebbe il suo miglior risultato a Stoccarda e festeggerebbe la prima semifinale dal titolo conquistato l'anno scorso agli Internazionali BNL d'Italia.

ORDINE DI GIOCO

SINGOLARE

DOPPIO

QUALIFICAZIONI

SuperTennis, la tv della FIT, segue in diretta e in esclusiva il WTA 500 di Stoccarda. Questa la programmazione:

mercoledì 21 aprile - LIVE alle ore 18.30 e alle 20.30; differita alle ore 23.00

giovedì 22 aprile - LIVE alle ore 18.30 e alle 20.30; differita alle ore 22.30

venerdì 23 aprile - LIVE alle ore 20.30; differita alle ore 22.30

sabato 24 aprile - LIVE alle ore 18.30 (semifinale2); differita alle ore 22.00 (semifinale1)

domenica 25 aprile - LIVE alle ore 14.00 (finale); replica alle ore 21.00