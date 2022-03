Yastremska in finale a Lione: 'Forte come noi ucraini' (live tv alle 15)

"Noi ucraini siamo persone forti, lo state vedendo durante questa guerra. Forse sono forte anche io". Parola della 21enne Dayana Yastremska, fuggita dopo due giorni in un rifugio-bunker da Odessa insieme alla sorella minore di 15 anni, lasciando i genitori in Ucraina, arrivata in Francia e in grado poi di centrare la finale al WTA di Lione.

Nella semifinale del 6ème Sens - Métropole de Lyon, Yastremska ha sconfitto la testa di serie numero 2 Sorana Cirstea 7-6(5) 4-6 6-4. Per il titolo sfiderà la cinese Zhang Shuai, che ha fermato l'unica giocatrice di casa ancora in corsa, Caroline Garcia, 6-2 7-5. "E' stata comunque una settimana molto positiva" ha detto l'ex Top 10 francese.

Giocare sapendo che la tua famiglia è sotto assedio, come tutta la tua nazione, non è certo facile. "Leggo tante notizie ogni giorno" ha detto Yastremska dopo la semifinale. "A volte mi mandano messaggi nei gruppi in cui mi danno notizie, anche la notte, e allora leggo cosa sta succedendo soprattutto nella mia città. Non posso dire di dormire bene qui, mi sveglio sempre piuttosto stanca la mattina".

Tuttavia, aggiunge, "il mio spirito è forte ed è per questo che riesco ad affrontare tutto. Ogni mia vittoria è per la mia nazione, e significa poco rispetto a tutto quello che sta succedendo".

Yastremska ha ringraziato il pubblico che l'ha sostenuta come se fosse una di casa dal suo arrivo in Francia. "Quando ho postato su Instagram le foto in cui si vedeva che stavo lasciando casa, ho ricevuto tanti messaggi da persone francesi e non solo. Ma quando sono arrivata qui, non mi aspettavo che avrei ricevuto tutto questo sostegno - ha raccontato -. Anche oggi, nel terzo set, dopo aver mancato match point ero convinta che la partita fosse ormai persa. Non avevo potenza, ma facevano tutti il tifo per me, e allora ho capito che avrei potuto farcela".

E così è stato. Yastremska, come Zhang Shuai, giocherà la quinta finale in carriera. Per entrambe, sarà la prima indoor nell'Hologic WTA Tour (nuova denominazione ufficiale che si deve all'accordo di sponsorizzazione annunciato da qualche giorno). L'ucraina, numero 140 del mondo questa settimana, insegue il quarto titolo in carriera, il primo da Strasburgo 2019. Zhang, finalista l'anno scorso a Nottingham, ha vinto invece tre tornei WTA in carriera, l'ultimo a Guangzhou nel 2017.