Zhengzhou: Paolini contro la sorpresa Siegemund per la semifinale

Dopo aver eliminato Caroline Garcia, Jasmine Paolini affronta a Zhengzhou un'altra delle prossime avversarie dell'Italia nelle finali di Billie Jean King Cup. La toscana, numero 31 del mondo, sfiderà infatti la tedesca Laura Siegemund, numero 113, nei quarti di finale dello “Zhengzhou Open”, WTA 500 sul cemento in corso al Central Plain Tennis Center nella capitale della provincia di Henan, in Cina (montepremi 780.637 dollari). Il torneo è trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Paolini e Siegemund si incontreranno per la terza volta: 1-1 il bilancio negli scontri diretti. La tedesca si è imposta a Bucarest nel 2018, l'azzurra a Palermo nel 2019, sempre al primo turno.

In questa edizione dello Zhengzhou Open, Paolini ha sconfitto Moyuka Uchijima, numero 182, e Caroline Garcia, numero 10, firmando la terza vittoria in carriera contro una Top 10. E' arrivata così ai quarti di finale per la quarta volta nel 2023 nel circuito WTA. Il miglior risultato rimane la finale raggiunta a Palermo, persa contro Qinwen Zheng. Il primo quarto l'ha giocato a Lione, perso proprio contro Garcia, l'ultimo a Cincinnati, il suo primo in un WTA 1000.

LIVE SCORE

ORDINE DI GIOCO

TABELLONI

La trentunenne Siegemund è entrata in tabellone superando le qualificazione grazie ai successi su Meiling Wang e Diana Shnaider. Nel primo turno del main draw ha firmato contro Lin Zhu, numero 35, la terza vittoria stagionale su una Top 50. Agli ottavi ha poi sorpreso Liudmila Samsonova, numero 16: è il suo sedicesimo successo su una Top 20, il primo in una partita completa, ritiri a parte, dal Roland Garros 2020.

Ha così raggiunto i quarti per la seconda volta in un torneo WTA nel 2023, dopo Varsavia dove ha giocato la quarta finale in carriera perdendo contro Iga Swiatek. E' il suo primo quarto di finale in carriera in un torneo giocato in Cina. Almeno in singolare, perché in doppio ha vinto il titolo quest'anno a Ningbo e nel 2019 a Guangzhou.