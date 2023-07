Zug, interrotta la semifinale Fognini-De Loore

Fabio Fognini non ha ancora completato la semifinaledel challenger svizzero di Zug (145.000 € di montepremi sulla terra battuta).

Il ligure affronta il belga Joris De Loore, numero 202 del mondo, che ai quarti ha eliminato Matteo Gigante.

Chi vince incontrerà il francese Arthur Rinderknech, numero 80, che ha sconfitto l'austriaco Jurij Rodionov, numero 117, 46 75 62.

Fognini non raggiunge la finale in un challenger da Santiago del Cile 2010, torneo che vinse battendo in finale Paul Capdeville.

