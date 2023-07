Zverev-Djere sfida per il titolo ad Amburgo: guarda il meglio delle semifinali

Oltre un anno dopo l'ultima finale, giocata a Madrid a maggio 2022, Alexander Zverev tornerà in campo in un match per il titolo nel circuito ATP. Nell'ATP 500 di Amburgo (diretta SuperTennis) proverà a conquistare il ventesimo trofeo della sua carriera, il primo dal 2021, dal suo trionfo nella prima edizione italiana delle Nitto ATP Finals a Torino.

In semifinale, la sua terza all'Hamburg European Open, ha superato 62 64 il 19enne francese Arthur Fils che aveva eliminato nei quarti Casper Ruud firmato la sua prima vittoria in carriera contro un Top 20.

Zverev ha così ottenuto il 32mo successo nel 2023, una stagione in cui ha raggiunto la semifinale a Dubai, a Ginevra, al Roland Garros e Halle. E si è portato a un solo successo dal diventare il secondo giocatore di casa nell'albo d'oro del torneo nell'era Open dopo Michael Stich, campione nel 1993.

Il finalista dello US Open 2020 affronterà il serbo Laslo Djere, numero 57 del mondo, che ha battuto il cinese Zhang Zhizhen 63 62 e giocherà la sua prima finale ATP dal torneo di Winston-Salem del 2022, la sua quinta in totale. Sarà la quarta sulla terra rossa dopo

Cagliari 2021, Santa Margherita di Pula 2020 e Rio de Janeiro 2019, la sua unica precedente in un ATP 500.

