Zverev e Medvedev, Wimbledon si tinge di 'russo'

E' partito senza traccia, prosegue senza troppi riflettori addosso, ma l'erba di Wimbledon per ora gli fa bene. Alexander Zverev ha raggiunto gli ottavi dopo aver battuto 6-7(3) 6-4 6-3 7-6(4) Taylor Fritz.

Per lo statunitense, esserci è già un successo. Aveva infatti chiuso il Roland Garros uscendo in sedia a rotelle dopo il ritiro durante il secondo turno contro Dominik Koepfer. Solo 25 giorni fa, si è operato in California al ginocchio destro. La riparazione della cartilagine prevedeva un tempo di recupero dalle 4 alle sei settimane. Fritz ha effettuato sedute di terapia da quasi quattro ore al giorno per venti giorni con un unico obiettivo: essere in campo a Wimbledon. E ci è riuscito, ottenendo anche uno speciale permesso per continuare a indossare la fasciatura nera che protegge il ginocchio, eccezione consentita all'obbligo di vestirsi di bianco solo in quanto indossata per ragioni mediche e non estetiche.

Zverev, numero 6 del mondo, sfiderà Felix Auger-Aliassime per un posto nei quarti. Il canadese ha giocato solo due set, prima che il ritiro di Nick Kyrgios chiudesse anticipatamente una delle partite più attese della giornata. L'australiano ha vinto il primo set 6-2, ma ha sentito un dolore agli addominali. Ha comunque continuato fino alla fine del secondo parziale, ma non di più.

Auger-Aliassime raggiunge così Denis Shapovalov nella seconda settimana di Wimbledon. E' la prima volta nell'era Open che due canadesi arrivano agli ottavi ai Championships.

"C'erano grandi aspettative per questo match, mi dispiace che Nick abbia dovuto ritirarsi: stava giocando benissimo nel primo set" ha detto il canadese, che compirà ventun anni il prossimo 8 agosto, data del 40mo compleanno di Federer.

"Ho fatto tutto il possibile, sull'erba non mi ero mai sentito così bene come oggi" ha ammesso Kyrgios. "Felix è un giocatore straordinario, farà qualcosa di speciale. Lo vedrete ancora tante volte, e poi è anche più bello di me".

Rischia invece il numero 2 del mondo Daniil Medvedev, che per la prima volta in carriera ha recuperato uno svantaggio di due set, e per la prima volta si è spinto fino alla seconda settimana a Wimbledon.

Sul campo 1, il russo ha piegato l'ex Top 10 croato Marin Cilic 6-7(3), 3-6, 6-3, 6-3, 6-2. Ma quando ha commesso il doppio fallo che gli è costato il terzo break e il secondo set, la sua partita sembrava ormai compromessa. Invece, da quel momento ha completamente cambiato marcia. Ora sfiderà il polacco Hubert Hurkacz per continuare il suo percorso a Wimbledon che, in caso di titolo o finale non contro Djokovic, lo porterebbe anche in vetta alla classifica ATP.