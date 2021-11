Zverev, la vendetta è servita: capolavoro a Torino, Medvedev battuto. Le Finals sono del tedesco

Il numero 2 del mondo subisce un break all'inizio del primo e del secondo set, e di fatto conduce tutta la partita come una cronoscalata. Il pubblico, pro-Zverev ma non smaccatamente, si diverte. Si incontrano diverse generazioni sulle tribune, bambini con la bandiera russa disegnata su un foglio di carta, signore tedesche di mezza età che orgogliose agitano a loro volta la bandiera, e perfino una "Nonna Teta" con uno striscione su cui ha incollato anche la foto del nipotino.

C'è anche tutta la famiglia Zverev (il fratello Mischa, il nipotino di tre anni che si è allenato con loro allo Sporting, la mamma, i cani) a Torino, manca invece il padre. "Spero che possa tornare presto con noi nel Tour" spiega il tedesco durante la cerimonia di premiazione.

E' orgoglioso, il numero 3 del mondo, il quarto giocatore nella storia del torneo a battere i primi due del mondo tra semifinale e finale delle Nitto ATP Finals. Inoltre, per l'undicesima volta il vincitore del torneo è riuscito a riscattare la sconfitta subita dallo stesso avversario nel girone. Tornato a battere Medvedev per la prima volta dalle Nitto ATP Finals 2019, Zverev bacia il Brad Drewett Trophy da re del 2021. Non ha chiuso da numero 1, ma è l'unico ad aver trionfato in sei tornei. E' anche il giocatore ad aver vinto più partite in stagione, 59.

Prima di Torino, aveva vinto due Masters 1000 a Madrid e Cincinnati, l'oro olimpico a Tokyo, gli ATP 500 di Acapulco e Vienna. Da Wimbledon, ha perso appena quattro partite su 36. Il suo livello di gioco ha fatto un salto in avanti in termini di qualità e continuità nel momento in cui si è trovato maggiormente sotto pressione per vicende extra-sportive. Da un lato la nascita del figlio che l'ex fidanzata Brenda Patea non voleva fargli vedere, dall'altro le accuse di violenze da parte di un'altra ex fidanzata, Olya Sharypova, per cui l'ATP ha avviato un'indagine interna.

"Ha cercato di concentrarsi su quello che poteva controllare" ha detto il fratello Mischa che gli fa anche da coach in un podcast del quotidiano francese L'Equipe. "Sascha sa assorbire lo stress e incassare le critiche per concentrarsi sul tennis. Il processo durato quasi due anni contro l'ex agente Patricio Apey è stato molto stressante per lui. Ma gli ha permesso di imparare a gestire questo tipo di situazioni fuori dal campo". In campo, poi, i risultati si vedono eccome.