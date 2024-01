13 squalificati in Serie A, tutti per una giornata

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Sono 13 i calciatori squalificati in Serie A, tutti per una giornata, dopo le partite della prima giornata di ritorno. Uno di loro, Duda del Verona, era stato espulso per doppia ammonizione nel corso della sfida contro l'Empoli, gli altri invece erano tutti diffidati e hanno ricevuto un altro cartellino giallo.

Si tratta di Birindelli del Monza, Cajuste del Napoli, Calhanoglu dell'Inter, Cancellieri dell'Empoli, Coppola del Verona, Cristante e Mancini della Roma, De Winter del Genoa, Immobile e Zaccagni della Lazio, Kvaratskhelia del Napoli e Posch del Bologna. Il giudice sportivo Grerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata anche due allenatori, Palladino del Monza (espulso contro l'Inter) e Filippo Inzaghi della Salernitana, che era diffidato e si è preso unìaltra ammonizione. Due turni, invece, a Paolo Benetti, assistente di Ranieri a Cagliari, "per avere, al termine del primo tempo, uscendo dal recinto di giuoco rivolto espressioni irriguardose agli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". (ANSA). .