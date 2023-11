25 novembre: non solo pallone rosso, da Serie B #BASTA violenza

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Pallone rosso, e non solo. In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in Serie B le partite della 14/a giornata si giocano con una sfera fortemente caratterizzato dal colore simbolo della campagna di sensibilizzazione #BASTA. Si tratta di un progetto strutturale, avviato dall'inizio della stagione e fortemente voluto dal presidente Mauro Balata: a Cremona, prima del derby lombardo fra i grigiorossi e il Lecco, c'è stata la presentazione dell'iniziativa con Balata insieme al sottosegretario alle politiche sportive e per i giovani della Regione Lombardia Lara Magoni, al presidente della Cremonese Francesco Dini e all'Avv.

Laura Massaro, responsabile della Commissione "Uguaglianza e Pari Opportunità" dell'Organismo Congressuale Forense. Ma su tutti i campi della B ci sono state delle iniziative, con tanti ospiti che hanno ricevuto il pallone rosso, come è successo a Cremona. A Como c'era invece il ministro della disabilità e della famiglia, Alessandra Locatelli, mentre a Catanzaro lo ha ricevuto Wanda Ferro, sottosegretario agli Interni. Il derby Sampdoria-Spezia di ieri aveva visto la presenza della senatrice Roberta Pinotti. Al Tardini di Parma, dove è Iin corso il derby con il Modena, ci sono tre rappresentanti del Centro Antiviolenza della città emiliana e della Casa delle Donne; a Reggio Emilia c'è Giuliana Reggio, mamma di Jessica Filianti, vittima di femminicidio nel 1996. "Mi fa piacere che tante istituzioni si siano attivate affinché questa campagna sia supportata in modo costante - le parole di Balata -. Per questo abbiamo deciso di rendere la nostra attività strutturale. Come Lega B ci siamo attivati fortemente perché troppe donne sono vittime di violenza. Desidero ringraziare la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola per aver apprezzato la nostra attività che va avanti da oltre tre anni: il pallone rosso rappresenta il simbolo del nostro impegno". (ANSA). .