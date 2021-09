Calcio: Figc. Respinto ricorso Lazio, confermata squalifica Sarri

Così come accaduto con il Cagliari, anche contro il Torino il tecnico biancoceleste non andrà in panchina.ROMA (ITALPRESS) - Niente da fare per Maurizio Sarri. Ricorso respinto e squalifica di due giornate confermata. Il tecnico della Lazio era stato sanzionato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata in occasione del match con il Milan del 12 settembre e non aveva per nulla gradito la sanzione, tanto da assicurare che si difenderà "con tutti i mezzi a disposizione". Intanto la prima sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale, presieduta da Carmine Volpe "ha respinto il reclamo della Lazio" contro le due giornate di stop che il giudice, Gerardo Mastrandrea, gli ha inflitto per avere "al termine della gara, sul terreno di gioco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata)". Il giocatore del Milan in questione è Saelemaekers, ma Sarri non ha digerito la seconda giornata di squalifica per le presunte bestemmie. "Non mi aspettavo due giornate di squalifica. Sono stato minaccioso perchè ho chiesto ad un ragazzino di portare rispetto, mentre nel frattempo c'era un calciatore del Milan che teneva un nostro giocatore per il collo. Nel sottopassaggio ho detto all'arbitro che mi ha fatto prendere in giro per un quarto d'ora da un ragazzino per poi espellermi, lui ha ravvisato due bestemmie che non ho mai proferito", le parole pronunciate da Sarri lo scorso 15 settembre, il giorno dopo la squalifica. L'arbitro di Milan-Lazio (2-0) era Chiffi di Padova. (ITALPRESS). ari/com 21-Set-21 16:50