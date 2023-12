Calcio: Frosinone; Di Francesco, Lazio? Non si parte mai battuti

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Profumo di derby per Eusebio Di Francesco, ex giocatore ed allenatore della Roma alla quale è rimasto molto legato. Per il tecnico del Frosinone (129 gare ed uno scudetto in giallorosso con 87 panchine e la semifinale Champions) la partita con Lazio sarà sempre particolare. E così domani sera proverà a fare lo sgambetto alla Lazio per restituire slancio al percorso del Frosinone che non vince da 4 turni (3 ko ed 1 pari) ed in trasferta è reduce da 6 sconfitte di fila. "Non si parte mai battuti affrontando una grande squadra in uno stadio importante - dice Di Francesco - La Lazio ha delle assenze, noi siamo senza terzini. Dobbiamo modificare qualcosa rispetto alla nostra impostazione di base.

Bisogna tornare a fare punti, veniamo da troppe sconfitte. Andremo a Roma per provare a vincere". Oltre i terzini (Marchizza, Oyono e Lirola), assenti Baez ed Ibrahimovic. Recuperano almeno per la panchina Mazzitelli e Reinier. Di Francesco teme il palleggio e la qualità degli attaccanti e dei centrocampisti della Lazio. "Gli avversari per intensità sono i primi del torneo, noi secondi - continua il tecnico - Dobbiamo essere molto attenti alla loro fase di costruzione. Aggressivi e compatti in base ai momenti senza snaturare la nostra filosofia. Abbiamo preso gol a difesa schierata e lavorato su questi meccanismi. La Lazio gioca in Champions, è partita per disputare un grande campionato anche se ha avuto delle difficoltà". Ultima gara dell'anno, Di Francesco traccia un bilancio e si proietta al 2024. "La prima parte del 2023 la conoscete meglio di me e mi ha permesso di essere qui ad allenare in Serie A - sottolinea l'allenatore - Per quanto riguarda il nostro percorso sono molto contento ma lo voglio dire il 2 gennaio dopo questa partita. Domani c'è un altro esame in trasferta dove siamo mancati. Il bilancio è positivo: in Coppa Italia grande percorso ma anche in campionato ci stiamo togliendo delle soddisfazioni. In vista del prossimo anno dobbiamo fare meglio e lavorare sempre con umiltà. Ho sentito parlare di Europa ma oggi abbiamo un solo sogno quello della salvezza. A dicembre ci sono state difficoltà ad ottenere risultati. Aspettiamo questa gara e poi ripartiamo con grande entusiasmo".