Lega Serie A-UNAR, insieme contro il razzismo

(ANSA) - MILANO, 04 SET - Parte il cammino che Lega Serie A percorrerà al fianco di UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, per garantire la parità di trattamento e la tutela dei diritti umani nel calcio. E' quanto si legge in una nota della Lega serie A. "Una partita da giocare tutti insieme - prosegue il comunicato -per tenere il razzismo lontano dagli stadi e dal nostro sport: Keep Racism Out!. Lega Serie A aderisce da subito all'Osservatorio Nazionale contro le discriminazioni nello sport, il primo in Europa, istituito dall'UNAR lo scorso 31 luglio. L'Osservatorio, al quale Lega Serie A metterà a disposizione il proprio staff dedicato, monitorerà le discriminazioni in ambito sportivo, con un occhio di riguardo al mondo amatoriale e dilettantistico, fornendo report periodici e precise analisi del fenomeno. "La collaborazione con la Lega Serie A rappresenta la chiara volontà di aprire una nuova stagione fatta di rispetto e spirito di squadra - dichiara Triantafillos Loukarelis Direttore generale dell'UNAR - Ufficio Antidi-scriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ci vuole l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, per contrastare razzismo, xenofobia ed ogni forma di discrimi-nazione non solo nel mondo del calcio, ma in tutto lo sport in generale, fondamentale per la crescita culturale dei giovani verso una società più aperta ed inclusiva". "Abbiamo una missione importante per i prossimi mesi, sradicare il razzismo e ogni forma di discriminazione dai nostri stadi, un compito che affronteremo con determinazione grazie all'aiuto dell'UNAR e delle nostre Società. Lavoreremo molto anche sulle sanzioni per chi si macchierà di comportamenti discriminatori all'interno dei nostri stadi, una strada che i Club di A hanno già iniziato a percorrere", ha commentato Paolo Dal Pino, Presidente della Lega Serie A. Keep Racism Out è il claim che accompagnerà tutte le iniziative legate alla lotta al razzismo con il coinvolgimento e il supporto dei 20 club associati. (ANSA).