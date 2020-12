L'Inter a Cagliari va in cerca del riscatto

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - L'Inter di Conte arriva a Cagliari nell'11/a di Serie A, tra i pronostici favorevoli degli analisti di Planetwin365, che vedono i nerazzurri strafavoriti tra le mura della Sardegna Arena. La quota per la vittoria dell'Inter è di 1,36, contro l'8,00 per il successo dei padroni di casa, che convince poco più del 10% dei tifosi. I quotisti di Planetwin365 anticipano un risultato esatto di 2-0 (9,03), che significherebbe, il gol numero 5.000 della storia del club nerazzurro nella Serie A a girone unico; possibilità che potranno sfruttare Martinez (1,95), in rete in tutte le precedenti quattro sfide contro i sardi e Lukaku (1,55) che vanta la miglior media gol in trasferta, 18 gol in 23 partite fuori casa. Per il Cagliari i probabili marcatori sono Pavoletti (3,50), che ha segnato 3 volte su 4 gare casalinghe in Serie A contro l'Inter, e Simeone (3,50) al rientro. Nel posticipo serale c'è il Milan (1,29), in casa contro il Parma (9,50). I rossoneri sono dati vincitori dal 73% dei tifosi. Il Parma, invece, 16/o in classifica, ha vinto solo una delle ultime sette partite di campionato e riceve appena il 10% dei consensi. Gli analisti di Planetwin365 suggeriscono una partita ricca di gol (Over 2,5 a 1,47), anticipando un risultato esatto di 2-1 (9,05) per i padroni di casa. Il Milan è sempre andato a segno in tutte le ultime 14 partite contro i ducali, sbloccando il risultato nei primi 45' (1,58). In pole sulla lavagna dei marcatori di Planetwin365 c'è Rebic, nonostante sia ancora a secco quest'anno (2,15). Il Parma risponde con il tandem offensivo composto da Gervinho (3,50) e Cornelius (3,75). Un testa a testa a distanza che, sulla lunga percorrenza, premia ancora l'Inter: sono i nerazzurri i favoriti per il titolo (3,00) in questo momento secondo Planetwin365, davanti alla Juve (3,25) e proprio ai cugini milanisti (3,90). (ANSA).