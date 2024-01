Calcio: Di Francesco 'Monza bella realtà, al Frosinone servono punti'

"Mercato? Idea è quella di calciatori che hanno voglia di dimostrare" FROSINONE (ITALPRESS) - Impegno casalingo per il Frosinone che ospiterà domani pomeriggio allo Stirpe il Monza. Una sfida non semplice per l'11 di mister Di Francesco contro una formazione ben attrezzata e ottimamente organizzata. I giallazzurri, reduci da un periodo non esaltante con un solo punto nelle ultime cinque gare, proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato positivo. A parlare del momento in casa canarina e a presentare il match è lo stesso tecnico, iniziando dalla situazione relativa alla condizione dei suoi: "Ibrahimovic da ieri si allena con noi e sarà convocato - queste le sue prime parole -. Lirola è rientrato in gruppo ma ha alternato allenamenti personalizzati al lavoro con gli altri e quindi deciderò domani. Brescianini ha l'influenza ma spero di recuperarlo. Uno tra Mazzitelli e Reinier invece può giocare dal primo minuto". La scelta del modulo iniziale potrebbe dipendere dalla presenza o meno di Lirola. "Per come siamo messi in questo momento è più facile adattare un elemento a fare il quarto di centrocampo piuttosto che in difesa.

A gara in corso non è escluso comunque che si possa passare alla difesa a quattro". "C'è grande bisogno di adattamento ma questa non deve essere una scusa perchè contro la Lazio per ben settanta minuti la prestazione dei ragazzi mi è piaciuta molto. Dobbiamo crescere nei finali perchè negli ultimi venti minuti sembriamo spesso una squadra diversa", sottolinea Di Francesco che poi si sofferma sulla formazione di Palladino: "Il Monza è una grande realtà e lo ha dimostrato per gli investimenti fatti finora - prosegue -. Stanno facendo bene e hanno un allenatore che ha costruito una squadra che sa quello che vuole". Gennaio è spesso un mese cruciale anche grazie al mercato che può spostare gli equilibri. Di Francesco non ama parlarne, neanche con i suoi ragazzi. "Non l'ho mai fatto, ma se mi dicono che un calciatore vuole parlare con me allora può capitare, ma sempre nel rispetto dei ruoli. Con Huijsen ad esempio abbiamo avuto modo di sentirci perchè lo ha chiesto, anche se poi ha fatto scelte diverse. A Frosinone deve venire chi ha voglia. I giovani in questo contesto stanno crescendo e devono avere la volontà e la possibilità di farlo anche commettendo degli errori". Sfumato l'acquisto di Huijsen la società potrebbe decidere di investire su un elemento con maggiore esperienza. "L'idea del direttore Angelozzi è quella di andare su calciatori più o meno giovani che hanno voglia di dimostrare il loro valore. Sugli esterni di sicuro qualcosa dovremo fare perchè eravamo già uno in meno e soprattutto ora dopo l'infortunio di Marchizza siamo davvero corti, visto che anche Lirola spesso ha dei problemi". Il primo acquisto di questo gennaio è stato l'attaccante francesce Farès Ghedjemis: "Lo conoscevo poco perchè proviene dal Rouen che milita nella serie C francese. Gioca a destra ma è un mancino come Soulé anche se ha caratteristiche differenti. Si è presentato bene anche con i compagni che lo hanno già ribattezzato 'Benzema'. Il direttore ha questi colpi e quando li mette a segno sono sempre curioso di verificare la crescita di questi ragazzi". Il massimo dirigente del Monza è quell'Adriano Galliani che spesso ha dichiarato di apprezzare molto il lavoro di Di Francesco: "In questo momento mi interessa soltanto il Frosinone - conclude -. Il nostro obiettivo e raggiungere la salvezza e quindi fare punti nella gara di domani. Ho avuto modo di parlare con Galliani in qualche occasione e mi fa piacere che mi apprezzi, ma ripeto, domani è la prima di tante gare che dovremo affrontare nel migliore dei modi". - Foto: Ipa Agency - (ITALPRESS). chi/xd6/ari/red 05-Gen-24 15:51 .