(ANSA) - MILANO, 05 LUG - Luka Romero è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa: il giocatore argentino, classe 2004, domani sosterrà le visite mediche per il passaggio in rossonero. Romero arriva a parametro zero dalla Lazio: al Milan lo attende un contratto di 4 anni. (ANSA).