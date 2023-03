Calcio: Amichevoli. Vincono Ecuador e Colombia, Vecino fa gioire Uruguay

La Tri batte 2-1 l'Australia, i colombiani si impongono sul Giappone, la Celeste batte la Corea del Sud ROMA (ITALPRESS) - Vittorie in amichevole per Ecuador e Colombia. La nazionale di Felix Sanchez, nuovo ct de "La Tri" dopo aver chiuso l'eserienza con il Qatar, si è imposta 2-1 a Melbourne sui padroni di casa dell'Australia che, al 16°, si erano portati in vantaggio con Borrello. Nella ripresa la rimonta sudamericana con il pareggio di Estupinan (al 51° su rigore) e lka rete di Pacho (65°). Vittoria in trasferta anche per la Colombia che, a Osaka, batte il Giappone 2-1. Anche qui padroni di casa in vantaggio: al 3° è il centrocampista del Brighton di De Zerbi, Mitoma, a sbloccare il risultato. Al 33° pareggia Duran e al 61° Borre sigla la rete che dà la vittoria ai colombiani. Stesso risultato e successo anche qui esterno per l'Uruguay che, a Seul, batte 2-1 i padroni di casa della Corea del Sud. Al 10° Coates, su assist di Valverde, porta in vantaggio la Celeste, mentre al 51° pareggia Hwang In-Beom per la selezione del ct Klinsmann e del difensore del Napoli, Kim Min-Jae. Al 64° arriva la rete che decide la partita: la sigla il centrocampista della Lazio, Matias Vecino. Nei minuti finali due gol annullati ai sudcoreani, vince l'Uruguay 2-1. - foto LivePhotoSport - (ITALPRESS). ari/red 28-Mar-23 15:00