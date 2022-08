Calciomercato, tutto fatto per il nuovo regista della Juve ma anche le altre big non stanno a guardare

Massimo Allegri avrà il rinforzo sperato a centrocampo. Sarà Leandro Paredes. L’operazione è ben impostata sia con il giocatore che con il PSG. Restano solo da risolvere alcuni dettagli che non sembrano insormontabili.

Tutto fatto anche per Acerbi all’Inter. La squadra milanese ha trovato l’accordo con la Lazio per un prestito con diritto di riscatto. Manca solo il via libero definitivo di Zhang ma non ci dovrebbero essere ripensamenti dell’ultima ora.

Molto attiva anche la Roma che dopo aver annunciato Belotti cha chiuso anche per Mady Camara. Il centrocampista arriverà dall’Olympiacos in prestito oneroso (1,2 milioni) con diritto di riscatto a 12 milioni.

Prosegue la caccia del Milan al mediano. Maldini e Massara vogliono regalare a Pioli un giocatore fisico che possa rimpiazzare Kessie. I due dirigenti stanno lavorando per portare a Milano il 2002 Aster Vranckx del Wolsburg. La distanza economica tra i rossoneri e la società tedesca si è assottigliata. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda infine il Napoli, asse molto caldo con il PSG. Salvo clamorosi dietrofont dell'ultima ora a Parigi si trasferira Fabian Ruiz per 25 milioni di euro. In direzione opposta si muoverà invece il portiere costaricano Keylor Navas.