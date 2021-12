La zampata di Mourinho: una Roma spettacolare ferma l'Atalanta, la Juve porta a casa 3 punti preziosi

Nel primo anticipo della giornata, una zampata di Mourinho schioda la Roma dalla sua lunghissima astinenza con le squadra di vertice, e i giallorossi fanno il colpo in casa dell'Atalanta: 4-1, con doppietta di Abraham e ritorno al gol di Zaniolo. Il carattere dei giallorossi e l'equilibrio tattico del portoghese battono Gasperini e la sua trazione anteriore con cambio di modulo in corso d'opera. Il doppio colpo in una frazione del doppiettista Abraham e di Zaniolo resiste al gol di Muriel (deviato), segnato alle soglie dell'intervallo, addizionandosi della zampata di Smalling per calare il poker. Tre punti meritati per una Roma apparsa quasi sempre in controllo.

Pronti via, sbucano subito il centrattacco ex Chelsea, bravo a finalizzare con un pallonetto in caduta sull'invito di Zaniolo, e poi in sequenza il raddoppio di Zaniolo. Per il resto è Rui Patricio a murare gli sprazzi bergamaschi. Nullo il responso del Var (23') sull'impatto Karsdorp-Abraham dopo l'elevazione proprio del capitano di casa sul corner da sinistra dello sloveno e consumato il raddoppio, a 13' dall'intervallo (2' di recupero) ecco la rivoluzione tattica di Gasperini che inserisce Muriel arretrando per la virata al 4-2-3-1. A dimezzare le distanze è la deviazione dell'altro ex Cristante, al quarantacinquesimo: Muriel spara la botta poco più a sinistra del vertice destro e il jolly friulano la devia di fianco. La ripresa vede i giallorossi contratti e Patricio ancora superlativo per dire di no alla punizione del neo entrato Malinovskyi. Al 23' la carambola Cristante-Palomino, che insacca di testa, in offside, deviando da un passo la torre di Zapata di mezzo braccio sul tiro dalla bandierina dell'ucraino: il Var annulla. Quattro minuti e Smalling mette in ghiaccio la vittoria correggendo di esterno destro, davanti al primo palo, la punizione di Veretout, sul cui ping-pong da destra a 8' dal termine il centravanti imbraccia la doppietta a mezz'altezza. L'Atalanta deve frenare la sua corsa al vertice, la Roma interrompe un digiuno di vittorie con le grandi che durava da 19 mesi.

Una Juve cinica porta a casa tre punti preziosi

Il Bologna spinge e fa la partita, la Juventus gioca in ripartenza, punge e vince, ritrovando una fase difensiva solida e il graffio di Alvaro Morata e con Cuadrado che si conferma bomber aggiunto. Il Dall'Ara si dimostra ancora una volta campo favorevole alla Juventus che sale a -5 dalla zona Champions League. Il Bologna è a caccia della vittoria casalinga che manca dal 1998, i bianconeri di una risposta a Lazio e Roma, in chiave qualificazione europea e soprattutto di passi avanti per una squadra che ha lasciato troppi punti con le medio-piccole in questa stagione.

Allegri, invece, deve rinunciare a Dybala, Chiesa, Danilo e Chiellini e parte con gli acciaccati Locatelli, Alex Sandro, Bentancur, Kulusevski in panchina. Partono forte i padroni di casa, che lanciano Barrow nel primo minuto e creano mole di gioco, pur faticando a concludere. C'è nebbia al Dall'Ara, a tratti più fitta, ma non incide sull'andamento di una gara che vede la Juventus chiusa, ma pronta a ripartire: tattica vincente, perché al sesto minuto Mc Kennie recupera palla su Svanberg, Arthur lancia Morata e lo spagnolo scambia con Bernardeschi, che trova l'assist vincente tra Theate e Medel: destro del numero 9 e vantaggio esterno. Il Bologna si riversa in attacco, passando dalle folate offensive di Svanberg. Manca l'acuto, però, ai rossoblù. La Juventus invece non perdona confermandosi cinica: al 24' Cuadrado si sgancia, dribbla Svanberg e appena entrato in area scarica il diagonale destro che termina all'incrocio, complice la decisiva deviazione di Hickey. E' il gol che chiude la gara, con la Juventus che nel finale sfiora anche il 3-0. Nella penultima sfida del 2021, la Juventus ritrova i tre punti in trasferta e sale a cinque lunghezze dal quarto posto che significa Champions. Per i rossoblù arriva il terzo ko consecutivo che significa -6 dall'Europa.