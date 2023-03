L'Inter riparte, batte il Lecce e si riprende il secondo posto. Per la Samp la salvezza diventa un miraggio, pari con la Salernitana

Simone Inzaghi aveva chiesto una reazione alla sua Inter e la reazione è arrivata. Magari non con una prestazione scintillante, anzi quasi da massimo risultato con il minimo sforzo, ma dopo la sconfitta contro il Bologna i tre punti con il Lecce erano fondamentali. Missione compiuta per i nerazzurri con un gol per tempo, prima Mkhitaryan e poi Lautaro Martinez, con una prova concreta e una risposta di carattere dopo una settimana anche di critiche per le ultime gare. Un successo che ha permesso all'Inter di riprendersi il secondo posto in classifica, tornando a -15 dal Napoli e rinforzando la propria posizione nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, superando nuovamente la Lazio e staccando il Milan. La squadra di Inzaghi, dopo le difficoltà in trasferte viste anche al Dall'Ara, si conferma così ancora a due facce nel rendimento lontano dal Meazza e in casa, perché (spinta anche contro i salentini da oltre 75mila tifosi arrivati a San Siro) tra le mure amiche prosegue la sua marcia da piani alti: si parla infatti di 33 punti in 13 giornate, otto vittorie nelle ultime nove gare, ben 27 gol fatti e soltanto sei reti incassate.

Può poco il Lecce, che ci prova soprattutto in avvio e nel finale di partita senza però creare enormi pericoli alla porta di Onana, dopo una prestazione forse troppo timorosa in diversi momenti della gara. Una sfida per cui Inzaghi, aspettando i rientri di Skriniar e Dimarco, si affida ancora all'esperienza di Mkhitaryan e Dzeko, con Brozovic e Lukaku ancora dalla panchina in avvio. L'Inter nei primi minuti punta soprattutto a togliersi dalle spalle le brutte sensazioni della sfida del Dall'Ara, ma corre qualche pericolo in avvio con conclusioni di Maleh e Ceesay su cui la difesa inter ista salva senza eccessive preoccupazioni.

Il secondo tempo

Le scelte di Inzaghi vengono ripagate quantomeno per quanto riguarda Mkhitaryan, perché è proprio l'armeno a sbloccare il risultato alla prima vera conclusione in porta dei nerazzurri: volata sulla sinistra di un positivo Gosens, cross basso per Barella che serve l'accorrente Mkhitaryan che col piatto destro insacca all'incrocio realizzando il suo secondo gol consecutivo al Meazza dopo quello con l'Udinese. La reazione del Lecce è eccessivamente timida, anche dopo l'intervallo. L'Inter ne approfitta, tiene in mano il pallino del gioco e quando riesce attacca per fare male. Come quando Barella innesta una fuga sulla destra di Dumfries che serve Lautaro, destro sporco per il capitano interista ma basta per battere Falcone e regalare il raddoppio ai nerazzurri. Baroni prova a scuotere i suoi con i cambi dalla panchina, ma anche i subentrati fanno troppo poco per provare a impensierire la retroguardia dei padroni di casa. L'Inter torna così a vincere e riprende la corsa nella lotta per la qualificazione alla prossima Champions League: settimana prossima ci sarà una nuova prova, in casa dello Spezia, per capire se i nerazzurri potranno superare il mal di trasferta e concludere al meglio il campionato, con un occhio anche a Champions e Coppa Italia.

Per la Samp la salvezza diventa quasi un miraggio

Foto Ansa

La Sampdoria salta l'appuntamento con la speranza di salvezza. Finisce 0-0 con la Salernitana. Vincere sarebbe stato decisivo per continuare a credere nella possibilità di mantenere la categoria. Tre punti avrebbero permesso di accorciare su Spezia e campiani, rispettivamente qualtultimi e quintultimi. Ora invece, con una giornata in meno da giocare, il distacco resta di 9 punti dagli aquilotti e 13 sulla squadra di Paulo Sosa. La Samp conferma un trend decisamente negativo in avanti, non riesce a segnare, appena 11 gol in 25 giornate e la vittoria in casa manca dal maggio del 2022. E per Stankovic c'è una grana in più. E' scoppiato chiaramente il caso Sabiri. Il marocchino, già venduto alla Fiorentina, ha avuto la fiducia dl tecnico, ma è sceso in campo svogliato, ha mostrato un atteggiamento indisponente, tanto che è stato sostituito al 35' del primo tempo tra i fischi dello stadio. Il prim tempo dei blucerchiati è brutto, la ripresa va meglio e quando il tecnico decide di schierare le due punte pescate dalla panchina (De Luca e Quagliarella per Cuisance e Rodriguez) appare più incisiva.

Per la Salernitana un punto da mettere in cassaforte nella corsa salvezza anche se deve recriminare per la clamorosa occasione di Candreva nella prima frazione. La partita parte con i portieri in evidenza. Prima Sabiri all'8' cerca la pennellata dal limite, poi al 13' Candreva assistito magistralmente da Kastanos trova un'autostrada per presentarsi solitario dalle parti di Audero, bravissimo il portiere blucerchiato che respinge col corpo. E' uno colpo di clacson che sveglia la Samp. Così sul taccuino finisce la doppia occasione tra il 23' e il 24'. Leris risolve una mischia ma Ochoa neutralizza, poi Augello calcia altissimo da buona posizione dopo un cross di Zanoli. Ancora una volta punge la Salernitana con la punizione dal limite di Sambia ma Audero risponde presente. Nella Samp qualcosa non gira come dovrebbe e Stankovic vede in Sabiri il responsabile: al 35' lo sostituisce, con il marocchino che non gradisce. Al suo posto un difensore perché in quel momento la squadra soffriva e la Samp non poteva correre il rischio di andare sotto.

Secondo tempo

Nella ripresa Paulo Sousa inserisce Mazzocchi e Maggiore per Sambia e Crnigj, l'idea funziona con la Salernitana che prova a presentarsi con maggiore ordine dalle parti di Audero anche se l'unico brivido lo provoca Piatek con una conclusione dal limite. Stankovic si gioca la carta Quagliarella (presenza 550 in A) e la squadra diventa più propositiva: al 21' traiettoria velenosa di Cuisance di poco alta e al 32' ancora lui protagonista dopo la ribattuta di Ochoa sul tiro di Leris scheggiando la traversa, un brivido virtuale visto che l'arbitro aveva fermato l'azione per il fuorigioco del centrocampista. L'azione più importante per la Salernitana arriva con Maggiore, dopo un rimpallo si trova davanti ad Audero, la conclusione sembra vincente ma l'intervento di Gunter in scivolata risolve. Nel finale Piatek cade in area stretto tra Zanoli e Gunter, non ci sono sorprese dopo la sbirciata del Var. Sipario, sorride la Salernitana.

Sfida salvezza tra Spezia e Verona finisce pari

Foto Ansa

Finisce a reti bianche la sfida salvezza tra lo Spezia quartultimo e il Verona terzultimo in classifica. Ci provano di più i padroni di casa, soprattutto nella ripresa, ma un palo e una prodezza di Perilli evitano ai gialloblù, sfortunati a perdere i nuovi acquisti Duda e Ngonge per infortunio, la sconfitta. Semplici conferma lo stesso undici delle ultime due giornate. Zaffaroni invece cambia gli esterni e la punta rispetto alla partita persa contro la Fiorentina: Faraoni e Depaoli i primi, Gaich il secondo. Nella notte, un attacco influenzale mette ko Montipò che non è neanche in panchina. La partita perde presto un possibile secondo protagonista da parte veronese: Ngonge deve uscire prima del decimo minuto per un problema ad una caviglia. Verona comunque ben messo in campo che si fa preferire nella prima frazione di gioco pur lasciando l'iniziativa allo Spezia per provare a ripartire veloce sfruttando le fasce. Lazovic e Kallon ci provano senza trovare la mira, ma è Gaich ad avere una grande occasione (34') quando Dragowski manca il pallone in uscita su un angolo di Lazovic, ma il colpo di testa dell'argentino a porta sguarnita è fuori di poco. Lo spavento provoca la reazione dello Spezia, ma Nzola manca lo stop a due passi dalla porta (39') e un tiro di Reca viene parato in tuffo da Perilli (42').

Secondo tempo

Il secondo tempo comincia come era iniziato il primo per il Verona, ovvero con un infortunio a cui far fronte. E' quello di Duda, che lascia il posto a Nielsen (55'). Spezia più propositivo, che segnerà un possesso palla schiacciante ma senza arrivare alla conclusione. E' anzi Kallon a riuscire ad involarsi tutto solo sfruttando un'errato posizionamento della difesa di casa su un fallo laterale, arrivando a tu per tu con Dragowski, lucido nello stoppare il tentativo di dribbling (69') dell'attaccante. Tre minuti dopo è Nzola ad andare ad un passo dal gol centrando il palo su un cross di Bourabia (72') con un colpo di testa in avvitamento. Poi ci sono le proteste da parte di Gyasi che inciampa in Perilli in area nel momento in cui inizia il forcing dei bianchi. C'è tempo per una prodezza finale di Perilli che leva un tiro di Amian dall'incrocio (88').